Велика Британія оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та відновлювальної допомоги Україні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Новий пакет допомоги Україні від Великої Британії: що відомо

У британському МЗС наголосили, що Лондон продовжує посилювати підтримку України у відповідь на російську агресію.

Зокрема, оголошено про додаткове фінансування у вигляді £20 млн на екстрену підтримку української енергосистеми, ремонт та захист енергомереж і забезпечення додаткових генерувальних потужностей.

Загальний обсяг допомоги Великої Британії українській енергетиці від початку війни вже перевищив £490 млн.

Окремий напрямок — гуманітарна допомога громадам поблизу лінії бойових дій. На це в уряді Великої Британії виділяють £5,7 млн.

А також допомогу людям, які потребують евакуації або постраждали від обстрілів і вимушеного переміщення.

Крім того, Велика Британія продовжує підтримку українських військових через медичне наставництво.

Команди британських військових лікарів, хірургів і фізіотерапевтів працюють з українськими фахівцями безпосередньо в Україні, передаючи досвід лікування бойових травм.

Також триває навчання українських пілотів вертольотів на британській авіабазі та фінансування заходів зі зміцнення стійкості українського суспільства, зокрема документування можливих воєнних злочинів РФ.

У британському уряді зазначили, що в межах підготовки до можливого розгортання британських військ після досягнення миру вже функціонує штаб-квартира, а відповідні заходи підтримуються окремим фінансуванням.

