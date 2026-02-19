Швеция объявила о новом пакете помощи Украине на €1,2 млрд
- Швеция выделяет Украине пакет военной помощи на €1,2 млрд, в который входит зенитная установка Tridon Mk2.
- Еще €528 млн направят на финансирование производства в Украине дальнобойных ракет и беспилотников воздушного и морского базирования.
Швеция предоставляет Украине пакет военной помощи общей стоимостью 12,9 млрд крон (€1,2 млрд). В состав пакета входит зенитная установка Tridon Mk2.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает SVT.
Новый пакет помощи от Швеции: что известно
— Швеция является одной из стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку, как в количественном, так и в качественном отношении. Шведские системы, которые мы поставили Украине, очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя, — сказал Йонсон.
Министр уточнил, что первая часть пакета на 4,3 млрд крон (€404 млн) предусматривает закупку и передачу украинским военным систем вооружения для защиты от российских беспилотников.
Речь идет о системе противовоздушной обороны Tridon, ракетах для ПВО и дронах-перехватчиках. Все это разместят на транспортных средствах.
Еще 5,6 млрд крон (€528 млн) направят на финансирование разработки и производства в Украине дальнобойных ракет и беспилотников воздушного и морского базирования.
Отдельно 3 млрд крон (€282 млн) будут использованы на гранатометы, которые находились на вооружении шведских вооруженных сил, на закупку артиллерийских снарядов, запчастей и проведение обучения украинского персонала.
Зенитная установка Tridon Mk2 является мобильной системой противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Ее назначение — борьба с беспилотниками, крылатыми ракетами и воздушными целями на низких высотах.