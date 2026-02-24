Россия использует отдельные ошибки и сложные ситуации во время мобилизации в Украине для распространения дезинформации и нагнетания паники внутри страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Tagesschau.

Зеленский о мобилизации в Украине

Глава государства признал, что в процессе мобилизации существуют вызовы, в частности связанные с работой территориальных центров комплектования, однако подчеркнул, что значительная часть информации вокруг этой темы является искаженной.

Сейчас смотрят

– Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много искусственного интеллекта. Россия сделала это специально, чтобы максимально показать, что Украина всех “бусифицирует”, хотя это не является чистой правдой, – заявил Зеленский.

По его словам, враг сознательно использует любую ошибку или чувствительную тему для усиления внутреннего напряжения в украинском обществе.

Президент также сообщил, что поручил Министерству обороны разработать более технологичный и понятный подход к вопросу мобилизации.

– Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос, найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом, – добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что после завершения войны Украина планирует сохранить численность армии на уровне около 800 тыс. военных, одновременно постепенно переходя от мобилизационной модели к контрактной.

По его словам, формат Вооруженных сил после войны будет предусматривать конкурентные зарплаты, особенно для военных на первой линии фронта, а финансовую поддержку армии Украина будет рассматривать как общую составляющую безопасности всей Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.