Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию как минимум до 4 мая 2026 года.

Это означает, что все граждане, годные к службе, не имеющие законных оснований для отсрочки, могут быть призваны в армию.

Произойдут ли изменения в закон о мобилизации с марта 2026 года и что ждет военнообязанных, мы спросили у адвоката LEGAL STRATEGY Виолетты Монастырской.

Сейчас смотрят

Март 2026: новые правила мобилизации

По словам адвоката, в 2026 году мобилизационная система Украины продолжает действовать в условиях военного положения и всеобщей мобилизации, которые были продлены Верховной Радой до 4 мая 2026 года на основании закона Украины №4758-IX от 14 января 2026 года и соответствующего указа президента. Это является правовой основой для возможного призыва граждан в резерв и Вооруженные силы Украины.

Мобилизация в Украине осуществляется в соответствии с законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации от 21 октября 1993 года №3543-XII и в условиях военного положения.

Закон регламентирует порядок объявления мобилизации, критерии военнообязанных лиц, механизмы призыва и ответственность за нарушение требований воинского учета.

Как выехать из Украины во время мобилизации с 1 марта

Адвокат рассказала, что с 1 марта 2026 года продолжают действовать ограничения на выезд военнообязанных мужчин из Украины, установленные в контексте военного положения.

Основные правила не отменены, хотя для определенных категорий граждан процедура пересечения границы может быть упрощена.

— Упрощенная процедура означает не отмену ограничений, а меньше бюрократии для тех, кто имеет законные основания для выезда. С 2026 года пограничники более активно проверяют данные через государственные электронные реестры (военный учет, инвалидность, многодетность, бронирование), поэтому во многих случаях не нужно подавать большой пакет бумажных справок, — рассказала адвокат.

Если отсрочка или бронирование внесены в систему, пограничная служба видит это в реестре. Это уменьшает количество документов, которые нужно иметь с собой, и ускоряет прохождение контроля.

Законодательство предусматривает четкий перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации или освобождение от призыва (статья 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации).

В 2026 году этот вопрос дополняется новыми нормами и практиками, а именно: Верховная Рада приняла закон о предоставлении годовой отсрочки от мобилизации молодежи в возрасте 18-25 лет, которая уже отслужила по годовому контракту во время военного положения.

Это важное изменение, которое учитывает добровольческую службу молодых людей и предоставляет им определенные гарантии после увольнения со службы.

Хотя изменений в закон о мобилизации с 1 марта 2026 года не введено, продолжают действовать изменения в порядке бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий и в системе воинского учета.

Они вступили в силу раньше (с 1 февраля 2026 года) и предусматривают, в частности, уточненные требования по документальному подтверждению критичности и обязательные справки о количестве военнообязанных работников для бронирования.

К тому же, напомним, 5 февраля правительство разрешило производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% сотрудников.

Это было необходимо для того, чтобы такие предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, Кабмин уменьшил количество критериев для признания компании критически важной с трех до двух.

Мобилизация с 1 марта: изменения в Резерв+

Что касается ситуации с приложением Резерв+ и автоматическим продлением отсрочки, то отсутствие уведомления не означает автоматической потери права на отсрочку.

Адвокат подчеркнула, что, согласно разъяснению Министерства обороны, это свидетельствует о том, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные. В таком случае гражданину необходимо лично обратиться в любой ЦПАУ с подтверждающими документами.

— Важно, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления на продление отсрочки, — данная функция переведена в административную и цифровую плоскость, — напомнила адвокат.

Мобилизация с 1 марта 2026 года: кого могут призвать

Мобилизация распространяется на военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

При этом:

мужчины 25-60 лет без военного опыта могут быть призваны при отсутствии ограничений;

мужчины 18-60 лет с военным опытом (служба, резерв, учет) подлежат призыву при условии годности;

лица, которые ранее были “ограниченно годными” или сняты с учета по состоянию здоровья, могут быть призваны в случае положительного заключения ВВК.

В то же время призыв в возрасте 18–25 лет возможен только для лиц, имеющих статус военнообязанного или добровольно заключающих контракт (в частности 18–24).

Предельный возраст службы составляет 60 лет, однако возможно заключение контракта 60+ сроком на один год по взаимному согласию и потребностям ВСУ.

Мобилизация с 1 марта 2026 года в Украине: усиление воинского учета

Отдельно следует обратить внимание, что усиливается контроль за воинским учетом. Граждане обязаны своевременно обновлять персональные данные, сообщать об изменении места жительства, семейного положения, образования или места работы.

Невыполнение этих обязанностей может повлечь административную ответственность.

В настоящее время происходит системная цифровизация мобилизационных процессов:

введены электронные уведомления о повестках в Резерв+;

действует экспериментальный проект автоматической постановки на воинский учет;

отсрочки и бронирование интегрируются с государственными реестрами.

Таким образом, с 1 марта 2026 года не введена новая модель мобилизации, однако происходит постепенный переход к более строгому администрированию, цифровому контролю и централизованной проверке оснований для отсрочки.

Для граждан ключевым остается своевременное обновление данных и документальное подтверждение своих прав.

Читайте также Без ТЦК и медосмотров: в Резерв+ теперь можно становиться на военный учет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.