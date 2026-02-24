Росія використовує окремі помилки та складні ситуації під час мобілізації в Україні для поширення дезінформації й нагнітання паніки всередині країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Tagesschau.

Зеленський про мобілізацію в Україні

Глава держави визнав, що у процесі мобілізації існують виклики, зокрема пов’язані з роботою територіальних центрів комплектування, однак наголосив, що значна частина інформації навколо цієї теми є спотвореною.

– Безумовно, є багато викликів щодо ТЦК, але також є багато дезінформації, багато штучного інтелекту. Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх “бусифікує”, хоча це не є чистою правдою, – заявив Зеленський.

За його словами, ворог свідомо використовує будь-яку помилку або чутливу тему для посилення внутрішньої напруги в українському суспільстві.

Президент також повідомив, що доручив Міністерству оборони напрацювати більш технологічний і зрозумілий підхід до питання мобілізації.

– Міністерству оборони доручено прояснити це питання, знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб, – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після завершення війни Україна планує зберегти чисельність армії на рівні близько 800 тис. військових, водночас поступово переходячи від мобілізаційної моделі до контрактної.

За його словами, формат Збройних сил після війни передбачатиме конкурентні зарплати, особливо для військових на першій лінії фронту, а фінансову підтримку армії Україна розглядатиме як спільну складову безпеки всієї Європи.

