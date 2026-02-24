За четыре года с начала полномасштабной агрессии РФ авиация Воздушных сил уничтожила более 140 тыс. воздушных целей противника.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей уничтожили Воздушные силы с начала войны

86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 Кинжал;

709 крылатых ракет Калибр;

2459 крылатых ракет Х-101;

13 крылатых ракет Х-22/Х-32;

12 противокорабельных ракет Оникс;

261 крылатую ракету Искандер-К;

274 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

11 противокорабельных ракет Циркон;

30 ракет других типов;

540 управляемых авиационных ракет;

44 700 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Шахед;

7 500 беспилотных летательных аппаратов типа Lancet;

70 300 беспилотных летательных аппаратов других типов.

В Воздушных силах также сообщили, что в течение 2022-2026 годов авиация совершила 26 800 самолетовылетов.

Из них 11 тыс. на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще 14 тыс. на истребительное авиационное прикрытие.

За четыре года авиация Сил обороны поразила многочисленные командные пункты, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

— Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо, — отмечается в сообщении.

Фото: Владимир Зеленский

