За четыре года с начала полномасштабной агрессии РФ авиация Воздушных сил уничтожила более 140 тыс. воздушных целей противника.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей уничтожили Воздушные силы с начала войны

  • 86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 Кинжал;
  • 709 крылатых ракет Калибр;
  • 2459 крылатых ракет Х-101;
  • 13 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 12 противокорабельных ракет Оникс;
  • 261 крылатую ракету Искандер-К;
  • 274 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 11 противокорабельных ракет Циркон;
  • 30 ракет других типов;
  • 540 управляемых авиационных ракет;
  • 44 700 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Шахед;
  • 7 500 беспилотных летательных аппаратов типа Lancet;
  • 70 300 беспилотных летательных аппаратов других типов.

В Воздушных силах также сообщили, что в течение 2022-2026 годов авиация совершила 26 800 самолетовылетов.

Из них 11 тыс. на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще 14 тыс. на истребительное авиационное прикрытие.

За четыре года авиация Сил обороны поразила многочисленные командные пункты, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

— Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо, — отмечается в сообщении.

