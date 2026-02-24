Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.
Воздушные силы подвели итоги к четвертой годовщине полномасштабной войны
Главное
- За четыре года полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ уничтожили более 140 тыс. воздушных целей противника.
- В 2022-2026 годах авиация совершила 26 800 боевых вылетов, из них 11 тыс. - на огневое поражение и 14 тыс. - на истребительное прикрытие.
За четыре года с начала полномасштабной агрессии РФ авиация Воздушных сил уничтожила более 140 тыс. воздушных целей противника.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей уничтожили Воздушные силы с начала войны
- 86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 Кинжал;
- 709 крылатых ракет Калибр;
- 2459 крылатых ракет Х-101;
- 13 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 12 противокорабельных ракет Оникс;
- 261 крылатую ракету Искандер-К;
- 274 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 11 противокорабельных ракет Циркон;
- 30 ракет других типов;
- 540 управляемых авиационных ракет;
- 44 700 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Шахед;
- 7 500 беспилотных летательных аппаратов типа Lancet;
- 70 300 беспилотных летательных аппаратов других типов.
В Воздушных силах также сообщили, что в течение 2022-2026 годов авиация совершила 26 800 самолетовылетов.
Сейчас смотрят
Из них 11 тыс. на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще 14 тыс. на истребительное авиационное прикрытие.
За четыре года авиация Сил обороны поразила многочисленные командные пункты, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы и техники противника.
— Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо, — отмечается в сообщении.
Фото: Владимир Зеленский
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.