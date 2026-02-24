Во время ночной атаки на Украину российские войска применили для ударов баллистическую ракету и беспилотники.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 23 февраля и продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ применила:

баллистическую ракету Искандер-М (из временно оккупированного Крыма);

133 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов (из районов российских Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, около 90 из них составляли Шахеды).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 23 февраля противовоздушная оборона сбила/подавила 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на одной локации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 462-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

