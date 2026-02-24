За чотири роки від початку повномасштабної агресії РФ авіація Повітряних сил знищила понад 140 тис. повітряних цілей противника.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей знищили Повітряні сили з початку війни

86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кинджал;

709 крилатих ракет Калібр;

2459 крилатих ракет Х-101;

13 крилатих ракет Х-22/Х-32;

12 протикорабельних ракет Онікс;

261 крилату ракету Іскандер-К;

274 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

11 протикорабельних ракет Циркон;

30 ракет інших типів;

540 керованих авіаційних ракет;

44 700 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахед;

7 500 безпілотних літальних апаратів типу Lancet;

70 300 безпілотних літальних апаратів інших типів.

У Повітряних силах також повідомили, що протягом 2022-2026 років авіація здійснила 26 800 літаковильотів.

Із них 11 тис. на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ, ще 14 тис. на винищувальне авіаційне прикриття.

За чотири роки авіація Сил оборони уразила численні командні пункти, логістичні об’єкти й райони зосередження живої сили та техніки противника.

– Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо, – наголошується у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

