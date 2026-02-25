В Великобритании начинает работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, которая специализируется на создании беспилотников Shark.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Запуск производства украинских дронов в Британии

По словам Залужного, украинские беспилотники уже давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств.

В то же время украинские инженеры создают решения, которые необходимы по опыту фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений, утверждает Залужный.

По его мнению, запуск украинского производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.

– Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства, – считает он.

Как объяснил Залужный, центр инженерной экспертизы остается в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство, чтобы сформировать совместную промышленную базу безопасности.

Компания Ukrspecsystems специализируется на производстве беспилотных авиационных комплексов PD-2 и дронов Shark, которые активно используют Силы обороны Украины на фронте.

Фото: Валерий Залужный / Telegram

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.