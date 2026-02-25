В Великобритании открыли первый украинский оборонный завод по производству дронов
- В Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод компании Ukrspecsystems, который будет производить беспилотные авиационные комплексы Shark и PD-2.
- По словам посла Валерия Залужного, открытие производства за границей создает второй контур устойчивости, что гарантирует непрерывный выпуск дронов независимо от ракетных атак на украинскую инфраструктуру.
В Великобритании начинает работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, которая специализируется на создании беспилотников Shark.
Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Запуск производства украинских дронов в Британии
По словам Залужного, украинские беспилотники уже давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.
Он рассказал, что Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств.
В то же время украинские инженеры создают решения, которые необходимы по опыту фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений, утверждает Залужный.
По его мнению, запуск украинского производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.
– Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства, – считает он.
Как объяснил Залужный, центр инженерной экспертизы остается в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство, чтобы сформировать совместную промышленную базу безопасности.
Компания Ukrspecsystems специализируется на производстве беспилотных авиационных комплексов PD-2 и дронов Shark, которые активно используют Силы обороны Украины на фронте.
Фото: Валерий Залужный / Telegram