У Британії відкрили перший український оборонний завод із виробництва дронів
- У Великій Британії розпочав роботу перший український оборонний завод компанії Ukrspecsystems, який виготовлятиме безпілотні авіаційні комплекси Shark та PD-2.
- За словами посла Валерія Залужного, відкриття виробництва за кордоном створює другий контур стійкості, що гарантує безперервний випуск дронів незалежно від ракетних атак на українську інфраструктуру.
У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на створенні безпілотників Shark.
Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
Запуск виробництва українських дронів у Британії
За словами Залужного, українські безпілотники вже давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.
Він розповів, що Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв.
Водночас українські інженери створюють рішення, які необхідні з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань, стверджує Залужний.
На його думку, запуск українського виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку.
– Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва, – вважає він.
Як пояснив Залужний, центр інженерної експертизи залишається в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір, щоб сформувати спільну промислову базу безпеки.
Компанія Ukrspecsystems спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних комплексів PD-2 та дронів Shark, які активно використовують Сили оборони України на фронті.
Фото: Валерій Залужний / Telegram