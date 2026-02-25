У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на створенні безпілотників Shark.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Запуск виробництва українських дронів у Британії

За словами Залужного, українські безпілотники вже давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

Він розповів, що Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв.

Водночас українські інженери створюють рішення, які необхідні з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань, стверджує Залужний.

На його думку, запуск українського виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку.

– Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва, – вважає він.

Як пояснив Залужний, центр інженерної експертизи залишається в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір, щоб сформувати спільну промислову базу безпеки.

Компанія Ukrspecsystems спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних комплексів PD-2 та дронів Shark, які активно використовують Сили оборони України на фронті.

