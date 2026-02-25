Приоритетом Украины является защита 230 энергетических объектов, часть из которых охраняют системы противовоздушной обороны Nasams.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

Зеленский о защите энергетики

По словам Зеленского, все зенитные ракетные комплексы Nasams защищают энергетику Украины.

Президент рассказал, что на территории Украины есть 230 приоритетных объектов, которые необходимо сохранить. Он отметил, что в целом их больше, однако речь идет о критически важных для защиты.

– У нас есть Nasams, есть эта инфраструктура. Это не одна, две системы – это больше. Не хочу делиться здесь конкретным количеством. Часть из них охраняли Nasams, – уточнил он.

Как утверждает Зеленский, российские войска во время зимних атак использовали не только крылатые, но и баллистические ракеты. Он рассказал, что Украина получила от США пакеты PAC-2 и PAC-3. Однако PAC-2 не работает против баллистики, сказал президент.

Зеленский объяснил, что Украина использовала эту возможность от США через программу PURL. Он рассказал, что Норвегия была одним из крупнейших и самых быстрых доноров в эту программу.

За четыре года отбивания полномасштабного вторжения украинская противовоздушная оборона уничтожила более 140 тыс. воздушных целей, защищая небо от массированных атак РФ.

По данным Воздушных сил ВСУ, среди обезвреженных целей – 86 аэробаллистических ракет Кинжал, более 3 тыс. крылатых ракет типов Калибр и Х-101, а также почти 45 тыс. ударных дронов-камикадзе.

