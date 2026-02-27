Мы не имеем права уставать: Сергей Кислица о войне, переговорах и поддержке Украины

Война России против Украины длится уже более 12 лет, и сегодня вопрос стоит не только о ее завершении, но и о том, какой будет система европейской безопасности после нее. Возможны ли реальные гарантии для Украины, готов ли Запад брать на себя обязательства, и почему без политического решения лидеров не сработает ни один технический механизм прекращения огня.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV бывший постпред Украины при ООН, а ныне первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица объясняет, почему Будапештский меморандум был не о гарантиях, возможна ли реформа Совета Безопасности ООН, зачем нужны военные переговорные группы даже во время активной фазы войны и от чего на самом деле зависит международная поддержка Украины.

– Мир устает от войны в Украине. Это ощущение или реальная тенденция?

Сейчас смотрят

Это действительно философский вопрос – о нем можно долго говорить.

Но я спрошу в ответ: вы сами устали от войны? Для украинцев это война за выживание — не только государства, но и каждого из нас. Это экзистенциальный вопрос. Поэтому мы просто не имеем права уставать.

Я не могу сказать, что Европа устала. Так же как и наши заокеанские партнеры, она хочет, чтобы война как можно скорее закончилась — и закончилась справедливо.

В Европе есть разные политические силы, разные мнения. Но факт в том, что сегодня именно Европа является главным финансовым партнером Украины. В частности, она оплачивает то оружие, которое мы закупаем в США. И мы за это благодарны.

24 февраля в Киеве состоялись саммит Коалиции желающих и саммит стран NB8 — государств Северной Европы и Балтии. И публично, и во время закрытых встреч я слышал одно: европейцы настроены поддерживать Украину до справедливого завершения войны.

– Запад нас поддерживает. Но есть ли для него “красные линии”, которые он боится перейти?

Мы должны постоянно напоминать себе и партнерам: эта война началась не вчера, а 12 лет назад — с оккупации Крыма и части востока Украины.

В марте 2014 года, за несколько дней до так называемого референдума в Крыму, я сопровождал премьер-министра Арсения Яценюка в Вашингтон. В Овальном кабинете Белого дома я лично слышал, как президент Барак Обама сказал: США не готовы вмешиваться военным путем, чтобы защитить Украину и остановить оккупацию Крыма.

Первые противотанковые комплексы Javelin Украина получила уже при президентстве Дональда Трампа. До этого США предоставляли нам преимущественно нелетальную помощь — медикаменты, рации и т. д.

Когда я был постпредом Украины в ООН и выступал в Совбезе, я сказал западным коллегам: ваши “красные линии” не сдерживают агрессора — они становятся для Путина красной дорожкой, по которой он движется дальше, захватывая украинские территории.

С годами произошла определенная политическая эволюция. Запад и Европа начали иначе смотреть на свою ответственность за безопасность. На это повлияли и реалии войны России против Украины, и изменение позиции США относительно роли Европы в архитектуре безопасности.

Другой вопрос — насколько эти изменения являются глубокими и долгосрочными. Не произойдет ли так, что уже через несколько дней после окончания войны некоторые в Европе или в других странах вернутся к привычному бизнесу с Россией.

В то же время на многих встречах я слышал решимость предотвратить повторение агрессии против Украины. Но это непростой процесс.

Сейчас в Женеве по поручению президента работает украинская делегация. Она проводит переговоры с американской стороной, и один из ключевых пунктов — экономическое восстановление Украины. Потому что без сильной экономики не будет сильной армии. А без этого никакая архитектура гарантий безопасности не будет работать.

– Возможны ли для Украины такие гарантии безопасности, чтобы мы могли существовать рядом с Россией? И готов ли кто-то их предоставить?

Прежде всего стоит подчеркнуть: Будапештский меморандум не был документом о гарантиях безопасности. Вокруг него накопилось много мифов.

Во-первых, тексты меморандума на разных языках отличаются. В английской версии нет слова гарантии. В названии документа употреблено слово assurances — то есть заверения. А в самом тексте речь идет о commitments — обязательствах.

Зато в украинском официальном переводе документ назвали гарантиями. И это создало путаницу.

Сегодня многие ошибочно считают, что сторонами меморандума были Франция или Китай. Это не так. Ни Франция, ни Китай к нему не присоединялись.

Китай лишь направил ноту, в которой поздравил Украину с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Весной 2014 года в Париже состоялись консультации сторон меморандума — Украины, США и Великобритании. Франция в них не участвовала.

Перед Будапештским саммитом была обнародована переписка между президентом США Биллом Клинтоном и президентом РФ Борисом Ельциным. Из нее видно, что вопрос Украины не был главным. Американская сторона подчеркивала: речь идет именно об обещаниях, а не гарантиях. Документ не подлежал ратификации — и действительно никогда не был ратифицирован Конгрессом США.

Поэтому, если говорить о современных гарантиях безопасности для Украины, они должны быть ратифицированы американским Конгрессом. И уже сейчас в документах используется слово “гарантии” — и на украинском, и на английском языках.

— Как не попасть в ту же ловушку?

В современном мире одних только норм права недостаточно. Нужны союзники с реальной обороноспособностью. И с ними нужно выстраивать систему безопасности.

Любая правовая норма работает только тогда, когда существует механизм ее выполнения или принуждения к выполнению.

В английском языке правоохранительные органы называются law enforcement — то есть те, кто обеспечивает выполнение закона. В международном праве таких механизмов очень мало.

Как пример — Организация Объединенных Наций. Есть Генеральная ассамблея и Совет Безопасности ООН. Резолюции Генассамблеи носят политический характер и не являются обязательными к исполнению. Решения Совбеза формально обязательны.

Но даже здесь постоянные члены часто дискутируют, являются ли все решения обязательными. К тому же система Совбеза не учитывает ситуации, когда стороной конфликта является один из его постоянных членов.

Механизм создавали для предотвращения конфликтов между крупными государствами и для урегулирования тех конфликтов, где не затрагиваются их прямые интересы.

Если вспомнить ввод советских войск в Чехословакию, события в Будапеште 1956 года или войну в Афганистане — вы не найдете решений Совбеза, которые были бы и приняты, и выполнены.

Исторически крупные войны завершались международными конференциями, где государства формировали новую систему безопасности и международных отношений.

Будет ли такая конференция после завершения войны против Украины — это пока открытый вопрос.

– Будет ли реформа Совета Безопасности ООН?

Реформа Совета Безопасности ООН обсуждается уже десятилетиями. Ежегодно проходят межправительственные консультации, но страны до сих пор не могут согласовать даже общий текст документа, который удовлетворил бы всех и мог бы быть вынесен на голосование.

Реформировать Совбез без изменения статуса постоянных членов – Великобритании, Китая, США, Франции и России – невозможно. При этом Россия фактически оккупировала место постоянного члена.

Теоретически можно было бы отменить Организацию Объединенных Наций как таковую. Но постоянные члены на это не пойдут. И ликвидация несовершенной системы не означает, что мир от этого выиграет. Более того, наши оппоненты только обрадуются, если мы пойдем на радикальные шаги.

Моя позиция проста: Украина должна становиться максимально сильной. Мы не должны разрушать международное право — наоборот, мы должны присоединяться к его реформированию, в том числе и международного гуманитарного права.

И сколько бы партнеров у нас ни было, главным гарантом безопасности остается сильная украинская армия.

– Зависит ли поддержка Украины от конкретных лидеров и избирательных настроений в США или Европе? Можем ли мы сделать помощь более институциональной?

Поддержка возможна тогда, когда страны видят смысл поддерживать нас.

В начале полномасштабной войны не все были уверены, что Украина устоит. Даже наши искренние друзья сомневались.

Когда я был постпредом в Нью-Йорке, некоторые партнеры обсуждали, как сохранить за мной статус постоянного представителя при ООН в случае оккупации Украины. Такой прецедент уже был: после военного переворота в Мьянме представитель предыдущего правительства остался на посту.

Но Украина доказала, что ее нужно поддерживать. Мы показали, что не сдаемся и боремся за справедливость. И что даже без достаточного оружия все равно будем отстаивать свою свободу.

Сегодня в мире более 50 войн. Поэтому Украине нужно постоянно удерживать внимание к себе.

С первых часов полномасштабного вторжения Владимир Зеленский выстроил стиль коммуникации, который позволяет держать фокус партнеров на войне в Украине.

Например, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года мировое внимание резко переключилось на Ближний Восток. Но до этого момента Украине удалось провести важные решения через Генеральную Ассамблею ООН. После 7 октября сделать это было бы значительно сложнее.

Чтобы и в дальнейшем иметь поддержку, мы должны сохранять образ единой, сплоченной нации, готовой бороться до конца.

– Какие вы видите наиболее эффективные возможности в переговорах? И насколько возможна личная встреча Зеленского и Путина?

Решить ключевые вопросы – в частности, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и линии разграничения – без личной встречи Владимира Зеленского и Путина практически невозможно. А еще лучше, чтобы к этому разговору присоединился президент США Дональд Трамп.

В этом году в Абу-Даби и Женеве уже состоялись трехсторонние переговоры украинской, российской и американской делегаций. Американская сторона не просто присутствовала — она активно участвовала в дискуссиях.

То, что эти раунды состоялись, свидетельствует: мы уже на этапе, когда военная группа выполнила около 90% своей работы. Мы подошли к границе, за которой нужны уже не технические, а политические решения.

То есть военные специалисты могут еще несколько раз встретиться и завершить свою часть работы — но только тогда, когда получат политические указания. Проблема в том, что внимание общества всегда приковано к политическому уровню, а не к технической работе военных групп.

Но дело даже не только в объеме договоренностей. Представим альтернативу: если бы этой военной группы не существовало.

Политическая группа готовит саммит, лидеры встречаются, находят политическое решение. И что дальше? Они должны отдать приказ армиям прекратить войну.

А как это сделать на практике? Это не локальный конфликт. Это сотни тысяч, а возможно и миллионы военных по обе стороны. Это сложные системы вооружений, растянутая линия фронта, огромное количество техники.

Именно поэтому важно, что уже наработаны ключевые элементы будущей архитектуры: механизмы мониторинга, верификации нарушений, контроль за прекращением огня.

И в этом — ценность нынешнего этапа переговоров. Политическое решение должно опираться на уже готовый, технически проработанный механизм его реализации.

Попробуйте поставить себя на место участников военной переговорной группы. Представьте: вы украинский генерал, садитесь в небольшой комнате напротив российских генералов и ведете с ними переговоры в то время, когда продолжается война и гибнут ваши солдаты. Это чрезвычайно сложно даже с эмоциональной точки зрения.

Поэтому я хочу отдать должное руководству нашей делегации — и Рустему Умерову, и Кириллу Буданову, и руководителю военной группы генералу Андрею Гнатову. Они садятся за стол с российскими генералами и максимально прагматично, без эмоций, обсуждают практические вещи: как в случае прекращения войны обеспечить отсутствие провокаций, и как действовать, если провокации все же произойдут, чтобы не допустить возвращения к полномасштабным боевым действиям.

Отдельно стоит отметить позицию американской стороны. На переговорах США подтвердили, что в случае запуска механизма мониторинга и верификации они будут непосредственно вовлечены.

Речь идет о серьезных технических ресурсах. Масштаб территории и длина линии соприкосновения требуют космических средств наблюдения, авиационных возможностей, датчиков, наземного оборудования. В современной войне контроль за прекращением огня невозможно обеспечить вручную — это темп и технологии XXI века.

Поэтому работа военной группы имеет большую ценность. Но она будет эффективной только тогда, когда появится политическое решение.

Вчера состоялся продуктивный и позитивный разговор между президентом Владимиром Зеленским и президентом Дональдом Трампом. Насколько я понимаю, обе стороны готовы к позитивным сдвигам в ближайшее время — при условии адекватных действий со стороны России.

— Как вы видите Украину через 10 лет?

Мне очень нравится жить в Украине. Я более 30 лет работаю в дипломатии. После пяти лет в Нью-Йорке я сознательно вернулся домой.

На тот момент я считал, что сделал все возможное в ООН и использовал максимум возможностей этой платформы для Украины. Сегодня я уже не имею той веры в ООН, которую имел в 2020–2023 годах. Это осталось в прошлом.

Но причина возвращения не только в этом. Я убежден: невозможно быть эффективным представителем страны, которая воюет, если ты годами находишься за границей. В какой-то момент ты теряешь ощущение реальности, в которой живет твоя страна.

Нельзя постоянно говорить партнерам: А вы знаете, там, в Украине…, если ты сам давно не живешь здесь. Чтобы иметь моральное право говорить от имени страны в войне, нужно быть частью этого общества.

Именно поэтому я здесь. Я верю в Украину — и хочу жить и работать здесь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.