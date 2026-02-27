Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на нынешнем этапе войны возвращение оккупированных территорий военным путем означало бы слишком большие человеческие потери.

В то же время, по его словам, Россия также не может достичь победы на поле боя.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Во время разговора ведущий отметил, что из Белого дома регулярно звучат заявления о том, что Украина не сможет выиграть войну и ей придется уступить территории ради мира.

Отвечая на вопрос, может ли Украина победить, Зеленский подчеркнул, что сейчас это означало бы слишком высокую цену.

– На сегодняшний день это очень сложно и приведет к слишком большим потерям – человеческих жизней. Это действительно трудно. Но что важно, Россия тоже не может добиться победы на поле боя, поэтому они не побеждают, и мы не проигрываем, – сказал президент.

Отдельно ведущий спросил, почему бы «просто» не отдать Славянск и Краматорск, если главным приоритетом является прекращение войны.

Глава государства подчеркнул, что речь идет об украинской территории, и сама постановка вопроса об уходе с собственной земли неприемлема.

По его словам, оставление этих городов означало бы, что около 200 тысяч человек окажутся под оккупацией.

– Если мы уйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Краматорска, Славянска, в тот же момент 200 тысяч человек, которые сейчас там находятся, окажутся под российской оккупацией. Кто сказал россиянам, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет – их будут убивать, отправлять на фронт или сажать в тюрьмы. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму, – пояснил он.

Подытоживая, президент подчеркнул, что вопрос сдачи Донбасса является не только «красной линией», но и линией обороны.

Война не закончится сдачей Донбасса

Напомним, ранее Зеленский назвал недальновидной идею США о передаче Донбасса России, отметив, что не верит в то, что требования Москвы ограничиваются только этим.

– Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш уход с Донбасса – и на этом война закончится. Россия есть Россия, и, знаете, ей нельзя доверять, – заявил президент.

Также на прошлой неделе он сообщал, что по итогам третьего раунда переговоров в Женеве стороны продвинулись в вопросах военного характера, но не достигли прогресса по территориальной тематике.

