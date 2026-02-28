Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет более десяти систем противовоздушной обороны NASAMS и продолжает получать их от партнеров, в частности при активном участии Норвегии.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NRK News.

Зеленский о NASAMS для Украины

По словам президента, норвежские системы NASAMS существенно усилили защиту Украины от российских воздушных атак.

Сейчас смотрят

— Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их более десяти, и мы продолжаем их получать, — отметил Зеленский.

Он сообщил, что Украина получала не только сами комплексы, но и ракеты норвежского производства.

В то же время внутренних запасов Норвегии было недостаточно, поэтому Осло привлекло другие государства на политическом уровне для обеспечения дополнительных поставок.

— Это было очень важно для нас, — подчеркнул президент.

Совместное производство и эффект “волны” поддержки

Зеленский также рассказал о параллельной работе над совместным производством систем IRIS-T.

По его словам, поддержка Украины приобрела характер “волны”, когда активность одной страны стимулировала других союзников присоединяться к помощи.

— Когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо, — отметил глава государства.

Газ, дроны и парламентское единство Норвегии

Отдельно президент поблагодарил Норвегию за помощь с газом этой зимой после российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

Зеленский подчеркнул, что эти решения имеют широкую поддержку внутри Норвегии.

— Народ Норвегии и все партии парламента поддерживают помощь Украине. Единство норвежского парламента для нас чрезвычайно важно, — сказал он.

Президент также отметил сотрудничество в сфере дронов и то, что Норвегия является второй по объему взносов в PURL.

Напомним, что накануне правительство Норвегии подтвердило передачу Украине значительной партии ракет для систем ПВО NASAMS.

В Минобороны Норвегии подчеркнули, что усиление противовоздушной обороны остается одним из ключевых направлений военной помощи Украине, а системы NASAMS, переданные при участии нескольких стран, уже доказали свою эффективность в перехвате российских ракет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.