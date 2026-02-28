Продолжаем получать системы NASAMS — Зеленский о помощи от Норвегии
- Украина имеет более десяти систем NASAMS и продолжает получать новые.
- Норвегия передавала Украине ракеты для NASAMS и привлекала других партнеров.
- Параллельно Украина работает над совместным производством IRIS-T.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет более десяти систем противовоздушной обороны NASAMS и продолжает получать их от партнеров, в частности при активном участии Норвегии.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NRK News.
Зеленский о NASAMS для Украины
По словам президента, норвежские системы NASAMS существенно усилили защиту Украины от российских воздушных атак.
— Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их более десяти, и мы продолжаем их получать, — отметил Зеленский.
Он сообщил, что Украина получала не только сами комплексы, но и ракеты норвежского производства.
В то же время внутренних запасов Норвегии было недостаточно, поэтому Осло привлекло другие государства на политическом уровне для обеспечения дополнительных поставок.
— Это было очень важно для нас, — подчеркнул президент.
Совместное производство и эффект “волны” поддержки
Зеленский также рассказал о параллельной работе над совместным производством систем IRIS-T.
По его словам, поддержка Украины приобрела характер “волны”, когда активность одной страны стимулировала других союзников присоединяться к помощи.
— Когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо, — отметил глава государства.
Газ, дроны и парламентское единство Норвегии
Отдельно президент поблагодарил Норвегию за помощь с газом этой зимой после российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.
Зеленский подчеркнул, что эти решения имеют широкую поддержку внутри Норвегии.
— Народ Норвегии и все партии парламента поддерживают помощь Украине. Единство норвежского парламента для нас чрезвычайно важно, — сказал он.
Президент также отметил сотрудничество в сфере дронов и то, что Норвегия является второй по объему взносов в PURL.
Напомним, что накануне правительство Норвегии подтвердило передачу Украине значительной партии ракет для систем ПВО NASAMS.
В Минобороны Норвегии подчеркнули, что усиление противовоздушной обороны остается одним из ключевых направлений военной помощи Украине, а системы NASAMS, переданные при участии нескольких стран, уже доказали свою эффективность в перехвате российских ракет.