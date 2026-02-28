Продовжуємо отримувати системи NASAMS — Зеленський про допомогу від Норвегії
- Україна має понад десять систем NASAMS і продовжує отримувати нові.
- Норвегія передавала Україні ракети до NASAMS і залучала інших партнерів.
- Паралельно Україна працює над спільним виробництвом IRIS-T.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має понад десять систем протиповітряної оборони NASAMS і продовжує отримувати їх від партнерів, зокрема за активної участі Норвегії.
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю NRK News.
Зеленський про NASAMS для України
За словами президента, норвезькі системи NASAMS суттєво посилили захист України від російських повітряних атак.
— Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх понад десять, і ми продовжуємо їх отримувати, — зазначив Зеленський.
Він повідомив, що Україна отримувала не лише самі комплекси, а й ракети норвезького виробництва.
Водночас внутрішніх запасів Норвегії було недостатньо, тому Осло залучило інші держави на політичному рівні для забезпечення додаткових поставок.
— Це було дуже важливо для нас, — підкреслив президент.
Спільне виробництво та ефект “хвилі” підтримки
Зеленський також розповів про паралельну роботу над спільним виробництвом систем IRIS-T.
За його словами, підтримка України набула характеру “хвилі”, коли активність однієї країни стимулювала інших союзників долучатися до допомоги.
— Коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре, — зазначив глава держави.
Газ, дрони та парламентська єдність Норвегії
Окремо президент подякував Норвегії за допомогу з газом цієї зими після російських ударів по енергетичній і газовій інфраструктурі України.
Зеленський наголосив, що ці рішення мають широку підтримку всередині Норвегії.
— Народ Норвегії та всі партії парламенту підтримують допомогу Україні. Єдність норвезького парламенту для нас надзвичайно важлива, — сказав він.
Президент також відзначив співпрацю у сфері дронів і те, що Норвегія є другою за обсягом внесків до PURL.
Нагадаємо, що напередодні уряд Норвегії підтвердив передання Україні значної партії ракет для систем ППО NASAMS.
У Міноборони Норвегії наголошували, що посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямків військової допомоги Україні, а системи NASAMS, передані за участі кількох країн, уже довели свою ефективність у перехопленні російських ракет.