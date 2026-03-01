Эта зима оказалась довольно холодной и снежной. Многие люди уже скучают по весне и ждут потепления.

Поэтому мы решили узнать, какая будет погода в марте 2026 года в Украине, и чего ожидать от первых весенних дней.

Какие факторы будут влиять на погоду в марте 2026 года

В марте 2026 года погода в Украине обещает быть типичной для весеннего перехода, а именно со значительным потеплением по сравнению с зимними температурными нормами, но с характерной переменчивостью.

Чтобы понять, почему именно так, стоит рассмотреть несколько ключевых факторов, которые влияют на погоду не только в Украине, но и во всей Европе.

Одним из важнейших глобальных климатических механизмов является Южно-Тихоокеанская осцилляция (ENSO), которая проявляется в двух фазах — холодной, известной как Ла-Нинья, и теплой, известной как Эль-Ниньо. В течение большей части 2025–2026 годов в Тихом океане господствовала именно Ла-Нинья, что и привело к более холодным и изменчивым погодным условиям в северном полушарии, в частности в Украине.

Однако в начале 2026 года Ла-Нинья начала ослабевать, и ведущие метеорологические центры, в частности Американский национальный центр прогноза (NOAA), фиксируют признаки перехода к нейтральной фазе ENSO или даже слабой фазе Эль-Ниньо.

Как сообщили американские ученые, вероятность такого перехода в период февраль-апрель 2026 года достигает около 60%. Это повлияет на погоду в марте 2026 года в Украине, поскольку Эль-Ниньо обычно связывают с повышением средних температур в разных частях мира. В случае слабой или нейтральной фазы ENSO тенденция к потеплению повышается, но без резких глобальных аномалий.

Какая погода будет в марте 2026 года: по данным Copernicus и ECWMF

Наиболее надежные сезонные прогнозы для Европы и Украины формируются на основе моделей Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) и сервиса Copernicus Climate Change Service (C3S).

Copernicus — это объединение научных программ ЕС, которое работает с долгосрочными климатическими данными и предоставляет открытые графики аномалий температуры и осадков для всех регионов Европы. В Украине эти материалы широко использует Укргидрометцентр.

Согласно последним сезонным прогнозам ECMWF, март 2026 года вероятно будет теплее многолетних климатических норм для большей части Европы, включая Украину.

Это не означает, что будет “лето в марте”, но дневные температуры чаще будут оставаться в плюсовой зоне, а ночные заморозки постепенно станут реже.

Атмосферные вихри и циркуляция воздуха

Какая погода будет в марте 2026 года в Украине, также будет зависеть от циклонов и фронтов. Над Европой в марте часто формируется циклоническая активность в североатлантическом регионе, поэтому низкое давление воздуха может способствовать чередованию фронтов:

Атлантические циклоны периодически могут вытеснять холодные воздушные массы с севера или северо-восточных широт, что спровоцирует короткие арктические вторжения. Это не будет длительным похолоданием, но отдельные холодные эпизоды возможны.

Если скорость струйного потока будет снижена над Европой, это может усилить контакт между теплым южным и холодным северным воздухом, что приведет к переменчивой погоде с частыми изменениями температуры и осадков.

Погода на март 2026: прогноз

В целом, погода на март 2026 будет нестабильной, поэтому периоды раннего потепления будут чередоваться с кратковременными похолоданиями и даже ночными заморозками, особенно в первой декаде месяца.

Согласно карте температурных аномалий среднесрочных прогнозов Европы, наибольшее отклонение от нормы со 2 по 9 марта ожидается в южных, центральных и восточных областях Украины, где на карте цвета наиболее насыщенные.

Средняя дневная температура в начале марта в норме колеблется около +5…+6°C, но аномалии на уровне +6…+10°C означают, что днем столбик термометра может подниматься до +12…+15°C, а на Юге в отдельные дни даже до +18°C.

С 9 по 16 марта температура будет в пределах средних значений. С 16 по 23 марта карта окрашена в розовые цвета, поэтому в этот период также температура будет выше нормы.

По карте температурных аномалий на период с 23 по 30 марта, по всей Украине ожидается превышение климатической нормы. Теплее всего в южных и восточных областях. Здесь днем столбик термометра может подниматься до +14…+19°C.

Итак, март 2026 года станет месяцем постепенного перехода к весеннему теплу:

средние температуры марта будут теплее средних многолетних значений для марта;

ночью еще возможны заморозки и кратковременные похолодания, особенно в начале месяца;

первые признаки Эль-Ниньо могут усилить тенденцию к более мягкой погоде;

атмосферные вихри и струйное течение будут определять, когда наступит потепление, а когда прохладный воздух.

Среднесрочные прогнозы не дают точных дат или конкретных значений температуры и осадков для каждого дня. Они лишь показывают общие тенденции на месяц вперед: где более вероятно потепление или похолодание. Поэтому ожидайте точных прогнозов от Укргидрометцентра на 3–7 дней.

