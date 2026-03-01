Президент Владимир Зеленский заявил, что зима 2025–2026 года стала самой сложной за все годы войны, и россияне готовят новые атаки.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский об атаках РФ зимой

По его словам, несмотря на массированные российские удары, Украине удалось сохранить энергетическую систему.

— Россияне начали эту зиму с массированного удара 6 декабря: тогда летело более 700 различных целей, и только ракет — более 50. Много баллистики было этой зимой. Всего ракет различных типов — более 700. Ни один народ не проходил через такие испытания, — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех работников энергетических компаний, аварийные бригады, спасателей за сохранение энергосистемы.

Также Зеленский поблагодарил военных за защиту.

РФ готовит удары по Украине

По словам президента, Россия не собирается останавливаться и готовит новые удары по Украине.

— Они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию, — сказал Зеленский и подчеркнул, что силы ПВО весной также должны быть очень внимательными.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке доказывает, насколько непросто обеспечить 100% защиту от ракет и Шахедов — даже в странах Персидского залива, которые имеют более качественные системы ПВО и их большее количество.

— Все равно сбивают не всю баллистику. Есть и Шахеды, которые противовоздушная оборона не остановила, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться опытом в работе ПВО. Но и Европа должна обеспечить себя реальной силой. Для этого нужны достаточные объемы производства систем ПВО.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина с партнерами внимательно следит за ситуацией в Иране. По его словам, важно, чтобы американская решимость действительно сработала.

