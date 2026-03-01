Президент Володимир Зеленський заявив, що зима 2025–2026 стала найскладнішою за всі роки війни, і росіяни готують нові атаки.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський про атаки РФ взимку

За його словами, попри масовані російські удари, Україні вдалося зберегти енергетичну систему.

— Росіяни почали цю зиму з масованого удару 6 грудня: тоді летіло більш ніж 700 різних цілей, і лише ракет — більш ніж 50. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж 700. Жоден народ не проходив через такі випробування, — сказав Зеленський.

Президент подякував усім працівникам енергетичних компаній, аварійним бригадам, рятувальникам за збереження енергосистеми.

Також Зеленський подякував військовим за захист.

РФ готує удари по Україні

За словами президента, Росія не збирається зупинятися і готує нові удари по Україні.

— Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію, — сказав Зеленський і наголосив, що сили ППО навесні так само мають бути дуже уважні.

Глава держави наголосив, що ситуація на Близькому Сході доводить, наскільки це непросто дати 100% захист від ракет та Шахедів — навіть в країнах Перської затоки, які мають більш якісні системи ППО та більшу кількість.

— Все одно збивають не всю балістику. Є і Шахеди, які протиповітряна оборона не зупинила, — сказав Володимир Зеленський.

Очільник держави наголосив, що Україна готова ділитися досвідом у роботі ППО. Але й Європа має забезпечити себе реальною силою. Для цього потрібні достатні обсяги виробництва систем ППО.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна із партнерами уважно слідкує за ситуацією в Ірані. За його словами, важливо, щоб американська рішучість справді спрацювала.

