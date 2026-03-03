Шеф-повар Евгений Клопотенко и его команда ОО Культ Фуд присоединились к новому проекту Министерства обороны Украины Готовим к бою, который должен стать частью реформы по улучшению качества питания военных.

Инициативу запускает Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны. Главная цель — систематизировать подходы к организации питания в подразделениях и дать военным поварам практический инструмент для работы.

Клопотенко создаст сборник рецептов для ВСУ

В Минобороны отмечают, что большинство военных поваров не имеют профильного образования, а четко прописанных алгоритмов работы фактически не существует.

Даже если продукты доставлены вовремя и соответствуют стандартам, результат может существенно отличаться — в зависимости от условий, оборудования и опыта людей.

Ключевым результатом проекта Готовим к бою станет практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях. Его планируют создать с учетом реального опыта организации питания в разных частях.

Клопотенко прокомментировал дискуссию вокруг проекта

Евгений Клопотенко прокомментировал обсуждение своего участия в проекте Готовимся к бою, которое развернулось в соцсетях.

По его словам, он не приходит создавать “гениальные авторские рецепты” для ВСУ. Проект реализует Агентство оборонных закупок ДОТ, а его роль — помочь собрать и систематизировать опыт, который уже существует в подразделениях.

— Моя задача в этом проекте — собрать лучшие практики военных поваров и вместе с профильными технологами все это систематизировать и адаптировать под разные условия приготовления, чтобы любая кухня могла работать стабильно — независимо от опыта человека или условий. И здесь важно понимать, что этот сборник не будет обязательным для всех — это лишь инструмент, которым можно будет пользоваться при необходимости, — отметил ресторатор.

Клопотенко добавил, что в разных частях подходы к организации питания отличаются: где-то уже есть наработанные эффективные практики, где-то процесс выстроен иначе. Многие решения существуют отдельно, но их нужно объединить.

Опыт Клопотенко в госпроектах

Евгений Клопотенко ранее уже реализовывал масштабные инициативы в сфере государственного питания. В 2017 году его команда получила грант на создание новых рецептов для школьного питания в Украине.

По результатам проекта было разработано 110 рецептов, которые после государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы разрешили внедрять в учебных заведениях.

В 2021 году команда Культ Фуд в рамках рабочей группы, созданной по инициативе первой леди Елены Зеленской, разработала новые четырехнедельные меню для школьных столовых.

Источник : Минобороны

