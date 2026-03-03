Шеф-кухар Євген Клопотенко та його команда ГО Культ Фуд долучилися до нового проєкту Міністерства оборони України Готуємо до бою, що має стати частиною реформи з покращення якості харчування військових.

Ініціативу запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони. Головна мета — систематизувати підходи до організації харчування в підрозділах і дати військовим кухарям практичний інструмент для роботи.

Клопотенко створить збірник рецептів для ЗСУ

У Міноборони зазначають, що більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко прописаних алгоритмів роботи фактично не існує.

Навіть якщо продукти доставлені вчасно та відповідають стандартам, результат може суттєво відрізнятися — залежно від умов, обладнання та досвіду людей.

Ключовим результатом проєкту Готуємо до бою стане практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах. Його планують створити з урахуванням реального досвіду організації харчування в різних частинах.

Клопотенко прокоментував дискусію навколо проєкту

Євген Клопотенко прокоментував обговорення своєї участі в проєкті Готуємо до бою, яке розгорнулося у соцмережах.

За його словами, він не приходить створювати “геніальні авторські рецепти” для ЗСУ. Проєкт реалізує Агенція оборонних закупівель ДОТ, а його роль — допомогти зібрати та систематизувати досвід, який уже існує в підрозділах.

— Моя задача в цьому проєкті — зібрати найкращі практики військових кухарів та разом із профільними технологами це все систематизувати та адаптувати під різні умови приготування, щоб будь-яка кухня могла працювати стабільно — незалежно від досвіду людини чи умов. І тут важливо розуміти, що цей збірник не буде обов’язковим для всіх — це лише інструмент, яким можна буде користуватися за потреби, — зазначив ресторатор.

Клопотенко додав, що в різних частинах підходи до організації харчування відрізняються: десь уже є напрацьовані ефективні практики, десь процес вибудуваний інакше. Багато рішень існують окремо, але їх потрібно об’єднати.

Досвід Клопотенка у держпроєктах

Євген Клопотенко раніше вже реалізовував масштабні ініціативи у сфері державного харчування. У 2017 році його команда отримала грант на створення нових рецептів для шкільного харчування в Україні.

За результатами проєкту було розроблено 110 рецептів, які після державної санітарно-епідеміологічної експертизи дозволили впроваджувати в навчальних закладах.

У 2021 році команда Культ Фуд у межах робочої групи, створеної за ініціативи першої леді Олени Зеленської, розробила нові чотиритижневі меню для шкільних їдалень.

Джерело : Міноборони

