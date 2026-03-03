Харьков — один из крупнейших городов востока Украины, который из-за своего географического положения постоянно находится под угрозой обстрелов. Нынешняя зима не стала исключением, ведь систематические удары по энергетическим объектам, подстанциям, линиям электропередач и теплосетям создавали серьезные трудности для стабильного отопления.

Эта зима еще раз подтвердила, что война диктует свои правила. Систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Харькова и области заставляли коммунальные службы отключать электричество в отдельных районах, что автоматически влияло на отопление.

Иногда части теплосетей отключали превентивно, чтобы предотвратить аварии. Из-за этого фактическое отключение тепла может произойти не только из-за температуры, но и из-за технических и безопасности рисков.

Город активно готовился к сложному зимнему сезону. В течение года коммунальные службы ремонтировали теплосети, модернизировали котельные и создавали так называемые “энергетические острова”. Это автономные участки, способные работать независимо от основной сети.

Это позволило некоторым микрорайонам оставаться с теплом даже во время отключений электричества. Благодаря этому подходу Харьков смог пережить зиму значительно лучше, чем столица.

Когда отключат отопление в Харькове в 2026 году, читайте в материале на Фактах ICTV.

Поддержка от Министерства энергетики и международных партнеров

По данным Минэнерго, в январе-феврале 2026 года в Украину поступило более 1963 единиц энергетического оборудования: генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки. Это укрепляет локальные энергосистемы и уменьшает зависимость от центральных сетей.

Международные партнеры из ЕС, Японии, стран Балтии и Скандинавии предоставили гуманитарную помощь, что позволяет более стабильно пройти отопительный сезон.

В течение декабря–февраля более 1 600 тонн оборудования и материалов было направлено в больницы, социальные учреждения и критические объекты. Еще более 2 000 генераторов и десятки трансформаторов ожидаются в ближайшее время.

Когда отключат отопление в Харькове

На данный момент нет единой даты завершения отопительного сезона в Харькове в 2026 году. Решение принимается на местах и зависит от погодных условий.

Тепло отключат, когда среднесуточная температура стабильно превысит +8 °C три дня подряд. Однако из-за технических рисков и состояния энергетической инфраструктуры реальные даты могут меняться.

Поэтому тепло может оставаться в домах дольше, если погода прохладная, или наоборот — частичные отключения могут произойти раньше из-за аварийных ситуаций.

В прошлом году дату окончания отопительного сезона в Харькове и области определяли в соответствии с распоряжением № 243, которое подписал начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно этому документу, отопление отключали с учетом климатических условий, строительных норм и правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, а также соблюдая государственные санитарные нормы.

При этом отключение не осуществляли раньше, чем в течение трех дней средняя суточная температура наружного воздуха превышала +8 °C. Благодаря этому местные администрации и населенные пункты имели возможность самостоятельно определять точную дату окончания отопительного сезона.

Поэтому вероятно, что окончание отопительного сезона в Харькове в 2026 году будет происходить постепенно, как и в прошлом году.

