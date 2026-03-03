Харків — одне з найбільших міст сходу України, яке через своє географічне розташування постійно знаходиться під загрозою обстрілів. Цьогорічна зима не стала винятком, адже систематичні удари по енергетичних об’єктах, підстанціях, лініях електропередач та тепломережах, створювали серйозні труднощі для стабільного опалення.

Ця зима ще раз підтвердила, що війна диктує свої правила. Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру Харкова та області змушували комунальні служби відключати електрику в окремих районах, що автоматично впливало на опалення.

Іноді частини тепломереж відключали превентивно, щоб запобігти аваріям. Через це фактичне вимкнення тепла може відбутися не лише через температуру, а й через технічні та безпекові ризики.

Місто активно готувалося до складного зимового сезону. Впродовж року комунальні служби ремонтували тепломережі, модернізували котельні та створювали так звані “енергетичні острови”. Це автономні ділянки, здатні працювати незалежно від основної мережі.

Це дозволило деяким мікрорайонам залишатися з теплом навіть під час відключень електрики. Завдяки цьому підходу Харків зміг пережити зиму значно краще, ніж столиця.

Підтримка від Міністерства енергетики та міжнародних партнерів

За даними Міненерго, у січні–лютому 2026 року до України надійшло понад 1 963 одиниці енергетичного обладнання: генератори, трансформатори, блочно‑модульні котельні та когенераційні установки. Це зміцнює локальні енергосистеми та зменшує залежність від центральних мереж.

Міжнародні партнери з ЄС, Японії, країн Балтії та Скандинавії надали гуманітарну допомогу, що дозволяє стабільніше пройти опалювальний сезон.

Протягом грудня–лютого понад 1 600 тонн обладнання і матеріалів було направлено до лікарень, соціальних закладів та критичних об’єктів. Ще понад 2 000 генераторів та десятки трансформаторів очікуються найближчим часом.

Коли відключать опалення в Харкові

Наразі немає єдиної дати завершення опалювального сезону у Харкові у 2026 році. Рішення ухвалюється на місцях і залежить від погодних умов.

Тепло відключать, коли середньодобова температура стабільно перевищить +8 °C три дні поспіль. Однак через технічні ризики та стан енергетичної інфраструктури реальні дати можуть змінюватися.

Тож тепло може залишатися у будинках довше, якщо погода прохолодна, або навпаки — часткові відключення можуть статися раніше через аварійні ситуації.

Минулого року дату завершення опалювального сезону у Харкові та області визначали відповідно до розпорядження № 243, яке підписав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Згідно з цим документом, опалення відключали з урахуванням кліматичних умов, будівельних норм і правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, а також дотримуючись державних санітарних норм.

При цьому відключення не здійснювали раніше, ніж протягом трьох днів середня добова температура зовнішнього повітря перевищувала +8 °C. Завдяки цьому місцеві адміністрації та населені пункти мали змогу самостійно визначати точну дату завершення опалювального сезону.

Тож імовірно, що закінчення опалювального сезону у Харкові у 2026 році відбуватиметься поступово, як і минулоріч.

