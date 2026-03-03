Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры, военно-промышленному комплексу, пунктам управления, складам боеприпасов, технике и живой силе на территории России.

Поражение объектов нефтегазового комплекса в РФ

Как сообщает Министерство обороны Украины, в течение января и февраля 2026 года удалось поразить 13 НПЗ, нефтебаз и других объектов нефтегазового комплекса РФ.

Отмечается, что такие удары ослабляют экономические возможности России и уменьшают поставки топлива вражеской армии, ведь доходы от продажи нефти и газа дают возможность Кремлю финансировать войну.

В частности, Россия за эти деньги производит ракеты и дроны, которыми наносит удары по украинцам, оплачивает контракты солдатам и может содержать большую сеть пропаганды. Однако Украина хочет сделать дефицит бюджета России в 2026 году самым большим в истории.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение января и февраля Силы обороны Украины поразили следующие нефтеперерабатывающие заводы:

Ильский (Краснодарский край) – важен для обеспечения топливом группировок оккупационных войск на Юге Украины, в частности, в Крыму;

Славянск Эко (Краснодарский край) – обеспечивает валютную выручку и логистические возможности России в Азово-Черноморском регионе;

Волгоградский (Волгоградская область) – важен для поставок топлива для военной техники на восточном направлении фронта;

Ухтинский (Коми) – обеспечивает топливом как северные и центральные регионы России, так и оккупационные войска.

По информации Генштаба ВСУ, среди пораженных нефтебаз:

Геркон Плюс (Липецкая область) – важный узел хранения в центральной части РФ, поддерживающий логистику и резервы;

Осколнефтеснаб (Белгородская область) – прямая база заправки военной техники, действующая на Харьковском направлении;

Жутовская (Волгоградская область) – обеспечивает железнодорожную и автомобильную логистику топлива в направлении Донбасса;

Пензанефтепродукт (Пензенская область) – крупный тыловой хаб, входящий в структуру Роснефти и обеспечивающий стабильность поставок в Поволжье;

Хохольская (Воронежская область) – ключевая база для обеспечения логистических маршрутов (северная группировка войск РФ).

Кроме этого, отметили в Минобороны, под атаку попали установка подготовки нефти Альметьевская (Татарстан), буровые установки корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря, нефтяной терминал Таманьнефтегаз (Краснодарский край), а также Нефтегорский газоперерабатывающий завод (Самарская область).

