ВСУ поразили 13 нефтяных объектов РФ за два месяца: перечень целей
- В течение первых двух месяцев 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по 13 стратегическим объектам нефтегазового комплекса РФ, включая ключевые НПЗ и логистические хабы.
- Масштабная кампания из более чем 40 ударов направлена на подрыв экономики Кремля и создание рекордного дефицита российского бюджета.
Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры, военно-промышленному комплексу, пунктам управления, складам боеприпасов, технике и живой силе на территории России.
Поражение объектов нефтегазового комплекса в РФ
Как сообщает Министерство обороны Украины, в течение января и февраля 2026 года удалось поразить 13 НПЗ, нефтебаз и других объектов нефтегазового комплекса РФ.
Отмечается, что такие удары ослабляют экономические возможности России и уменьшают поставки топлива вражеской армии, ведь доходы от продажи нефти и газа дают возможность Кремлю финансировать войну.
В частности, Россия за эти деньги производит ракеты и дроны, которыми наносит удары по украинцам, оплачивает контракты солдатам и может содержать большую сеть пропаганды. Однако Украина хочет сделать дефицит бюджета России в 2026 году самым большим в истории.
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение января и февраля Силы обороны Украины поразили следующие нефтеперерабатывающие заводы:
- Ильский (Краснодарский край) – важен для обеспечения топливом группировок оккупационных войск на Юге Украины, в частности, в Крыму;
- Славянск Эко (Краснодарский край) – обеспечивает валютную выручку и логистические возможности России в Азово-Черноморском регионе;
- Волгоградский (Волгоградская область) – важен для поставок топлива для военной техники на восточном направлении фронта;
- Ухтинский (Коми) – обеспечивает топливом как северные и центральные регионы России, так и оккупационные войска.
По информации Генштаба ВСУ, среди пораженных нефтебаз:
- Геркон Плюс (Липецкая область) – важный узел хранения в центральной части РФ, поддерживающий логистику и резервы;
- Осколнефтеснаб (Белгородская область) – прямая база заправки военной техники, действующая на Харьковском направлении;
- Жутовская (Волгоградская область) – обеспечивает железнодорожную и автомобильную логистику топлива в направлении Донбасса;
- Пензанефтепродукт (Пензенская область) – крупный тыловой хаб, входящий в структуру Роснефти и обеспечивающий стабильность поставок в Поволжье;
- Хохольская (Воронежская область) – ключевая база для обеспечения логистических маршрутов (северная группировка войск РФ).
Кроме этого, отметили в Минобороны, под атаку попали установка подготовки нефти Альметьевская (Татарстан), буровые установки корпорации Лукойл в акватории Каспийского моря, нефтяной терминал Таманьнефтегаз (Краснодарский край), а также Нефтегорский газоперерабатывающий завод (Самарская область).