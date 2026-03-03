Большинство граждан выступают против блокировки мессенджера Telegram на территории Украины.

Об этом говорится в результатах нового всеукраинского опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в течение 26-28 февраля 2026 года.

Мнение украинцев о блокировке Telegram

На фоне очередной волны дискуссий об ограничении Telegram в Украине социологическая группа Рейтинг исследовала отношение граждан к возможному блокированию мессенджера.

Согласно результатам опроса, около 67% украинцев регулярно пользуются Telegram. Наиболее активны в мессенджере молодежь, жители Киева и крупных городов, а также граждане с высоким уровнем доходов.

Подавляющее большинство украинцев (72%) не видят влияния Telegram на свою безопасность. Только 8% опрошенных считают использование мессенджера рискованным, тогда как 15% уверены в его положительном влиянии.

Мнения украинцев о роли Telegram в вопросах национальной безопасности разделились: треть не видит никакого влияния, а четверть не смогла определиться с ответом. В то же время 28% опрошенных (каждый четвертый гражданин) убеждены, что мессенджер представляет угрозу для безопасности государства.

Подавляющее большинство украинцев (76%) выступает против полной блокировки Telegram, тогда как сторонников такого запрета только 16%. Но большая часть граждан поддерживает идею усиления контроля правоохранителей над мессенджером, хотя 41% респондентов не одобряют такие меры.

Опрос Социологической группы Рейтинг проводился методом CATI – телефонные интервью с использованием компьютера среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

