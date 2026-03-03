Сили оборони України завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі на території Росії.

Ураження обʼєктів нафтогазового комплексу в РФ

Як повідомляє Міністерство оборони України, протягом січня та лютого 2026 року вдалося уразити 13 НПЗ, нафтобаз та інших обʼєктів нафтогазового комплексу РФ.

Зазначається, що такі удари послаблюють економічні спроможності Росії та зменшують поставки пального ворожій армії, адже доходи від продажу нафти та газу дають можливість Кремлю фінансувати війну.

Зокрема, Росія за ці гроші виробляє ракети і дрони, якими завдає ударів по українцях, оплачує контракти солдатам і може утримувати велику мережу пропаганди. Проте Україна хоче зробити дефіцит бюджету Росії у 2026 році найбільшим в історії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом січня та лютого Сили оборони України уразили такі нафтопереробні заводи:

Ільський (Краснодарський край) – важливий для забезпечення паливом угруповань окупаційних військ на Півдні України, зокрема у Криму;

Славянск Еко (Краснодарський край) – забезпечує валютну виручку та логістичні можливості Росії в Азово-Чорноморському регіоні;

Волгоградський (Волгоградська область) – важливий для постачання пального для військової техніки на східному напрямку фронту;

Ухтинський (Комі) – забезпечує паливом як північні та центральні регіони Росії, так і окупаційні війська.

За інформацією Генштабу ЗСУ, серед уражених нафтобаз:

Гєркон Плюс (Липецька область) – важливий вузол зберігання в центральній частині РФ, що підтримує логістику та резерви;

Осколнєфтєснаб (Бєлгородська область) – пряма база заправлення військової техніки, що діє на Харківському напрямку;

Жутовська (Волгоградська область) – забезпечує залізничну та автомобільну логістику палива в напрямку Донбасу;

Пензанєфтєпродукт (Пензенська область) – великий тиловий хаб, що входить до структури Роснєфті та забезпечує стабільність постачань у Поволжі;

Хохольська (Воронезька область) – ключова база для забезпечення логістичних маршрутів (північне угруповання військ РФ).

Крім цього, зазначили у Міноборони, під атаку потрапили установка підготовки нафти Альметьевская (Татарстан), бурові установки корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря, нафтовий термінал Таманьнєфтєгаз (Краснодарський край), а також Нєфтєгорський газопереробний завод (Самарська область).

