Кабинет министров Украины выделит 3 млрд грн на ямочный ремонт важнейших дорог, в частности, в прифронтовых регионах.

Выделение денег на ремонт дорог в Украине

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания по вопросам ремонта автомобильных дорог с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой и главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлиным.

По ее словам, уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в частности, в прифронтовых регионах Украины.

— Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проходимости, — утверждает премьер-министр.

Как объяснила Свириденко, погодные условия позволяют ремонтным бригадам работать и выполнить работы до 1 июня 2026 года.

Премьер-министр рассказала, что по результатам совещания правительство планирует выделить дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на обеспечение ямочного ремонта автодорог в прифронтовых регионах и дорог общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения.

По ее мнению, речь идет о вопросах эффективной логистики для Сил обороны Украины, эвакуации раненых, а также обеспечения экономики и жизни наших общин.

