Кабинет министров Украины выделил более 700 млн грн на ремонт дорог в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

О выделении дополнительных средств на ремонт дорог сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Выделение средств на ремонт дорог

— Более 700 млн грн направляем на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области, — подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, это ключевые логистические маршруты, по которым передвигается украинская военная техника, доставляется гуманитарная помощь и осуществляется эвакуация населения.

Премьер-министр объяснила, что видела во время поездок по прифронтовым регионам работу бизнеса. Она подчеркнула, что люди держатся, а общины восстанавливаются, несмотря на постоянные российские удары.

По мнению Свириденко, по этой причине бесперебойная логистика жизненно важна в прифронтовых регионах Украины.

Недавно премьер-министр сообщила о ценах на электроэнергию, которые останутся неизменными для населения в течение этой зимы.

