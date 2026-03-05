США в случае долгой войны в Иране может снизить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Угрожает ли Украине дефицит ракет для Patriot

В Telegram глава нашего государства сообщил, что есть беспокойство из-за публичных и непубличных сигналов от США, которые говорят о продолжении военной операции в Иране, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников.

– И также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для Patriot. То есть, беспокойство такое, что в случае долгой войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины, — написал он в Telegram.

Также президент в контексте оружия подчеркнул, что Украина сама находится в войне.

– И я сказал совершенно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи Шахедов они не собьют: это дорого. Для людей ничего не жалко, разумеется, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого, — заметил глава государства.

Также он подчеркнул, что иранский режим передавал России оружие, которым она убивала украинцев и добавил, что сейчас это беспокойство немного уменьшилось, поскольку Иран вряд ли способен что-либо передавать России в данный момент.

– Но в свое время они передали лицензии, и сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны, – добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства в контексте нефтяного кризиса из-за событий на Ближнем Востоке отметил, что энергетический кризис Украины, прежде всего, связан с войной России против нас.

Он добавил, что понятно также и то, что импорт нефтепродуктов из-за боевых действий уменьшился или полностью был заблокирован. А это в свою очередь уже влияет на мировые цены на энергоносители.

Президент назвал данную ситуацию вызовом и выразил надежду, что все страны будут над ним работать.

