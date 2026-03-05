США у разі довгої війни в Ірані може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України, заявив президент Володимир Зеленський.

Чи загрожує Україні дефіцит ракет для Patriot

У Telegram голова нашої держави повідомив, що є занепокоєння через публічні і непублічні сигнали від США, які говорять про продовження військової операції в Ірані, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників.

– І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для Patriot. Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України, – написав він у Telegram.

Також президент у контексті зброї наголосив, що Україна сама перебуває у війні.

– І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для Patriot, але ракетами для Patriot сотні або тисячі Шахедів вони не зіб’ють: це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього, – зауважив голова держави.

Також він наголосив, що іранський режим передавав Росії зброю, якою вона вбивала українців і додав, що наразі це занепокоєння трішки зменшилось, оскільки Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент.

– Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони, – додав Зеленський.

Крім того, голова держави у контексті нафтової кризи через події на Близькому Сході зауважив, що енергетична криза Україна передусім пов’язана з війною Росії проти нас.

Він додав, що зрозуміло також і те, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. А це у свою чергу вже впливає на світові ціни на енергоносії.

Президент назвав це викликом і висловив сподівання, що всі країни будуть над ним працювати.

