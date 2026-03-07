Ночью 7 марта Россия атаковала Украину гиперзвуковыми, баллистическими, крылатыми ракетами и несколькими сотнями ударных дронов. Всего Воздушные силы зафиксировали 509 вражеских целей, сбили — 472.

Факты ICTV рассказывают, каковы последствия атаки на Украину.

Враг целился по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области, сообщил президент Владимир Зеленский. Также повреждения зафиксированы в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Атака на железную дорогу

По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, российские дроны атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Из-за этого часть поездов направили по альтернативным маршрутам.

Из-за повреждения инфраструктуры Укрзализныця изменила маршрут ряда поездов Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Ситуация в энергосистеме

В результате ночной российской атаки отключены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. А в Киеве нарушено теплоснабжение. Ремонтные бригады энергетиков и тепловиков работают в усиленном режиме.

Сегодня в нескольких регионах применяются графики ограничения для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, сообщили в Минэнерго.

Атака на Харьков

7 марта Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами и дронами. Известно о восьми погибших: среди них – двое детей. В понедельник, 9 марта, в Харькове день траура.

По словам городского головы Игоря Терехова, ночью баллистическая ракета попала в многоэтажку в Киевском районе города. Ударом почти разрушен подъезд пятиэтажки. В Киевском районе также повреждены 19 многоэтажек: выбито 835 окон и 214 балконов. Сильно повреждена школа, разрушены торговые павильоны.

По словам мэра, в своем доме погибли учительница начальных классов 6-го лицея и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла ученица восьмого класса 16-го лицея.

По данным Офиса генпрокурора Украины, РФ ударила по жилому дому ракетой Изделие-30. Эта ракета имеет боевую часть массой 800 кг и дальность применения не менее 1,5 тыс. км.

Ночная атака на Одессу

В Одессе враг нанес удар по территории портовой инфраструктуры, там вспыхнули масштабные пожары.

Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала.

Баллистическая атака на Киев

В результате ракетной атаки на Киев пострадали три человека. В Голосеевском районе в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар на территории нежилой застройки. В Деснянском и Днепровском районах обнаружили обломки ракеты.

Также в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры — без тепла остались почти 2000 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

Последствия атаки на Запорожье

Ночью россияне атаковали дронами Запорожье — травмирована трехмесячная девочка. Она в больнице, ее состояние средней тяжести. Также из-за попадания загорелась сухая трава рядом с жилым девятиэтажным домом. Спасатели ликвидировали пожар.

Взрывами повреждены три многоэтажки и три частных дома в Днепровском районе города, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия в Днепропетровской области

Утром 7 марта россияне обстреляли Никополь из Градов. По меньшей мере 40 снарядов прилетело по городу. К врачам обратилась 53-летняя женщина, ее госпитализировали. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. В целом в результате этой атаки один человек погиб, двое получили ранения.

Спасатели завершили обследование пораженной территории. Повреждены более 70 частных домов и пятиэтажек. Повреждены и предприятия.

Атака на Полтавскую область

Сегодня ночью во время массированного удара врага по Украине в Полтавской области в Лубенском районе зафиксировано падение обломков БПЛА. Повреждены четыре жилых дома. Разбиты окна и кровля в трех хозяйственных постройках. К счастью, никто не пострадал.

В Миргородском районе также в результате падения обломков вражеского БПЛА был поврежден дом.

Последствия атаки в Хмельницкой области

В Хмельницкой области ночью также работала ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

В результате атаки повреждены окна на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Также возник пожар, его потушили. Никто не пострадал.

В области фиксируются перебои с электроснабжением — энергетики работают над восстановлением.

Последствия в Черкасской области

Вражеские ударные дроны ударили по жилому дому в Шполянской общине. Там возник пожар. Спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых двое детей 2020 и 2021 годов рождения.

Также вражеским ударом разрушены хозяйственные постройки. Повреждены автомобили, окна и двери двух других жилых домов.

Последствия в Житомирской области

Сегодня ночью во время комбинированной атаки враг нанес удары по инфраструктурным объектам в Житомирской области. Там произошли пожары, которые были потушены. В то же время работу спасателей осложняли воздушные тревоги.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия атаки в Сумах

Ночью зафиксировано попадание по двум многоэтажкам в Ковпаковском районе Сум. Повреждены жилые дома и придомовая территория. Также повреждены более 11 частных автомобилей. Предварительно люди не пострадали.

Утром также было попадание по инфраструктурному объекту одного из старостинских округов Сумской общины.

Последствия в Черновицкой области

Этой ночью в небе над областью зафиксировали 11 дронов и четыре крылатые ракеты типа Калибр. Враг целился в объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе. На местах работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Как сообщает Суспільне, на окраине Новоднестровска раздавались взрывы. После этого за пределами города произошел пожар, а в самом Новоднестровске пропало электроснабжение.

В Новоднестровске находится Днестровская ГЭС.

Последствия атаки на Винницкую область

В Винницкой области в результате массированного комбинированного удара повреждены энергетическая и железнодорожная инфраструктура. Без света остались около 900 домов.

Около 40 жилых домов пострадали в результате вражеского обстрела в Винницкой области. Разбиты окна, крыши, стены. К счастью, никто не пострадал.

Удар по Краматорску

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате ночного обстрела Краматорска. Среди пострадавших трое детей 2010, 2014 и 2024 годов рождения.

Россияне ночью сбросили 500-килограммовую авиабомбу на город. Взрывами повреждены 12 многоэтажек, 5 административных зданий и 22 автомобиля.

