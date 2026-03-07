Ночью Россия осуществила массированную атаку на Одессу.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу ночью 7 марта: что известно

Около 00:47 начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что возле Одессы работают расчеты противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Утром Сергей Лысак заявил, что в результате вражеского удара зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала, отметил Сергей Лысак.

В ГСЧС сообщили, что враг атаковал Одессу ударными дронами. В результате попаданий на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.