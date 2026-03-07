Ночью РФ атаковала Одессу: есть попадания по портовой инфраструктуре
Ночью Россия осуществила массированную атаку на Одессу.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу ночью 7 марта: что известно
Около 00:47 начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что возле Одессы работают расчеты противовоздушной обороны.
Утром Сергей Лысак заявил, что в результате вражеского удара зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала, отметил Сергей Лысак.
В ГСЧС сообщили, что враг атаковал Одессу ударными дронами. В результате попаданий на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары.
К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.