Ночью Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. По меньшей мере три человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Ночная атака на Киев 7 марта

Около двух часов ночи Виталий Кличко предупредил, что в столице работает противовоздушная оборона, и призвал жителей находиться в укрытиях.

Так, в результате падения обломков в Голосеевском районе возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Спасатели ГСЧС пожар ликвидировали.

В Деснянском районе на дороге обнаружили обломок ракеты. К счастью, без пожара и пострадавших.

В Днепровском районе на трех локациях обнаружили обломки. Также без пожаров и пострадавших.

– Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двоих из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте, – отметил Кличко.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью российский враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования. Всего захватчики запустили более 500 целей, в частности: две гиперзвуковые ракеты Циркон, 13 баллистических ракет Искандер, 14 крылатых ракет Калибр и 480 ударных беспилотников.

Последствия вражеской атаки фиксируются в ряде областей, а именно: в Харькове, Одессе, Хмельницкой и Винницкой областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

