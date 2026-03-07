Вночі 7 березня Росія атакувала Україну гіперзвуковими, балістичними, крилатими ракетами та кількома сотнями ударних дронів. Всього Повітряні сили зафіксували 509 ворожих цілей, збили — 472.

Факти ICTV розповідають, які наслідки атаки на Україну.

Ворог цілився по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині, повідомив президент Володимир Зеленський. Також пошкодження зафіксовані на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.

Атака на залізницю

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, російські дрони атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Через це частину поїздів спрямували альтернативними маршрутами.

Через пошкодження інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрут низки поїздів Вінниччини, Житомирщини та Хмельниччини.

Ситуація в енергосистемі

Внаслідок нічної російської атаки знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. А в Києві порушено теплопостачання. Ремонтні бригади енергетиків та тепловиків працюють у посиленому режимі.

Сьогодні у кількох регіонах застосовуються графіки обмеження для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів, повідомили в Міненерго.

Атака на Харків

7 березня Росія балістикою та дронами атакувала Харків. Відомо про восьмеро загиблих: серед них – двоє дітей. У понеділок, 9 березня, у Харкові день жалоби.

За словами міського голови Ігоря Терехова, вночі балістична ракета влучила у багатоповерхівку у Київському районі міста. Ударом майже зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. у Київському районі також пошкоджено 19 багатоповерхівок: вибито 835 вікон і 214 балконів. Сильно понівечило школу, зруйновано торговельні павільйони.

За словами мера, у своєму будинку загинула вчителька початкових класів 6-го ліцею, та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула учениця восьмого класу 16-го ліцею.

За даними Офісу генпрокурора України, РФ вдарила по квартирному будинку ракетою Изделие-30. Ця ракета має бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1,5 тис. км.

Нічна атака на Одесу

В Одесі ворог вдарив по території портової інфраструктури, там спалахнули масштабні пожежі.

Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила.

Атака балістики на Київ

Внаслідок ракетної атаки на Київ три людини постраждали. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків збитої цілі сталася пожежа на території нежитлової забудови. У Деснянському та Дніпровському районах виявили уламки ракети.

Також через атаку пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури — без тепла лишилося майже 2000 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Вночі росіяни атакували дронами Запоріжжя — травмована тримісячна дівчинка. Вона у лікарні, її стан середньої тяжкості. Також через влучання загорілася суха трава поруч із житловою дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідували пожежу.

Вибухами пошкоджено три багатоповерхівки та три приватні будинки у Дніпровському районі міста, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки на Дніпропетровщині

Росіяни зранку 7 березня обстріляли Нікополь Градами. Щонайменше 40 снарядів прилетіло по місту. До лікарів звернулася 53-річна жінка, її госпіталізували. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Загалом через цю атаку одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Рятувальники завершили обстеження ураженої території. Пошкоджені понад 70 приватних будинків та п’ятиповерхівок. Понівечені й підприємства.

Атака на Полтавщину

Сьогодні вночі під час масованого удару ворога по Україні на Полтавщині у Лубенському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. Пошкоджено чотири житлові будинки. Побито вікна та покрівлю у трьох господарських спорудах. На щастя, ніхто не постраждав.

У Миргородському районі також внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА побило будинок.

Наслідки атаки у Хмельницькій області

На Хмельниччині вночі також працювало ППО. Є збиті ворожі цілі.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна на залізничній станції у Шепетівському районі. Також виникла пожежа, її загасили. Ніхто не постраждав.

В області фіксуються перебої з електропостачанням — енергетики працюють над відновленням.

Наслідки у Черкаській області

Ворожі ударні дрони вдарили у житловий будинок у Шполянській громаді. Там виникла пожежа. Рятувальники евакуювали шістьох людей, серед яких двоє дітей 2020 та 2021 років народження. Три людини дістали гостру реакцію на стрес.

Також ворожим ударом зруйновано господарські будівлі. Пошкоджено автомобілі, вікна та двері двох інших житлових будинків.

Наслідки у Житомирській області

Сьогодні вночі під час комбінованої атаки ворог завдав ударів по інфраструктурних об’єктах на Житомирщині. Там сталися пожежі, які загасили. Водночас роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги.

Попередньо минулося без жертв і постраждалих.

Наслідки атаки у Сумах

Вночі зафіксовано влучання по двох багатоповерхівках у Ковпаківському районі Сум. Пошкоджено житлові будинки та прибудинкову територію. Також пошкоджено понад 11 приватних автівок. Попередньо люди не постраждали.

Вранці також було влучання по інфраструктурному об’єкту одного із старостинських округів Сумської громади.

Наслідки у Чернівецькій області

Цієї ночі у небі над областю зафіксували 11 дронів та чотири крилаті ракети типу Калібр. Ворог цілився в об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляє Суспільне, на околиці Новодністровська лунали вибухи. Після цього за межами міста сталася пожежа, а у самому Новодністровську зникло електропостачання.

У Новодністровську знаходиться Дністровська ГЕС.

Наслідки атаки на Вінниччину

На Вінниччині внаслідок ворожого масованого комбінованого удару є пошкодження енергетичної та залізничної інфраструктури. Без світла лишилися близько 900 будинків.

Близько 40 житлових будинків постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині. Побило вікна, дахи, стіни. На щастя, ніхто не постраждав.

Удар по Краматорську

Щонайменше шість людей дістали поранення внаслідок нічного обстрілу Краматорська. Серед постраждалих троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження.

Росіяни вночі скинули 500-кілограмову авіабомбу на місто. Вибухами пошкоджено 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 22 автівки.

