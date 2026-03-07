РФ нанесла удар по железной дороге в трех областях: ряд поездов изменили маршруты
- Ночью дроны нанесли удары по четырем железнодорожным подстанциям.
- Также зафиксированы удары по ряду железнодорожных мостов.
- Часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам, есть задержки движения.
Ночью враг с помощью дронов и ракет атаковал Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Днепропетровскую область и другие регионы Украины. Дронами были атакованы четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов.
Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.
Атака на железнодорожную инфраструктуру 7 марта
Из-за вражеских ударов часть поездов временно направили по альтернативным маршрутам. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Во время воздушной тревоги более 20 поездов стояли в безопасных местах — это стандартная процедура для защиты пассажиров и железнодорожников.
Изменения в движении поездов
Из-за повреждений Укрзализныця изменила маршрут следования ряда поездов Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.
В частности:
- № 6249 Козятин-1 – Михайленки (вместо Козятин-1 – Шепетовка).
- № 6250 Михайленки – Козятин-1 (вместо Шепетовка – Козятин-1).
Из-за поврежденной инфраструктуры на станции Звягель задерживается поезд № 6502 Шепетовка – Коростень. В настоящее время задержка составляет более 1 часа.
Поезд № 6614 Коростень – Киев-Пассажирский следует с задержкой 50 минут.
Задерживается на отправление с начальной станции поезд № 6501 Коростень – Шепетовка. Время задержки может достичь ориентировочно 2 часов.
Сегодня по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:
- № 6411 Житомир – Курное (вместо Житомир – Звягель).
- № 6412 Курное — Житомир (вместо Звягель — Житомир).
Также более чем на 2 часа задерживается отправление с начальной станции поезда № 6480 Олевск — Коростень.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Алексей Кулеба