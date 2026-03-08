Украина и Нидерланды расширят мощности по производству дронов — Йеттен
- Украина и Нидерланды планируют значительно расширить совместное производство беспилотников для обеспечения потребностей фронта и европейской безопасности.
- Соответствующие договоренности, включающие привлечение частных компаний и обмен технологиями, закреплены в совместном заявлении лидеров обеих стран.
Нидерланды намерены расширить совместные с Украиной мощности по производству беспилотников.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Премьер Нидерландов о производстве дронов с Украиной
По словам премьера, Нидерланды хотят расширить мощности по производству дронов.
– Мы хотим сделать это вместе, то есть как с компаниями в Нидерландах, так и с компаниями в Украине, – сказал Йеттен.
Он рассказал, что это необходимо для увеличения производства беспилотников в обеих странах, обеспечения более быстрой поставки для всех войск на поле боя, а также наращивания дронов для Европы в целом.
Во время встречи Йеттен и Зеленский обсудили продолжение оборонной помощи, важность развития программы PURL и запрос от украинских воинов относительно радаров, которые производят именно Нидерланды.
Как отметил президент Владимир Зеленский, важно, что Украина вместе с Нидерландами уже производит оружие, однако стоит увеличивать объемы.
В частности, это предусмотрено совместным заявлением, которое сегодня приняли между Украиной и Нидерландами. Зеленский добавил, что во время встречи с Йеттеном обсудили инвестиции и возможные лицензии.