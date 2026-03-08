Нидерланды намерены расширить совместные с Украиной мощности по производству беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер Нидерландов о производстве дронов с Украиной

По словам премьера, Нидерланды хотят расширить мощности по производству дронов.

– Мы хотим сделать это вместе, то есть как с компаниями в Нидерландах, так и с компаниями в Украине, – сказал Йеттен.

Он рассказал, что это необходимо для увеличения производства беспилотников в обеих странах, обеспечения более быстрой поставки для всех войск на поле боя, а также наращивания дронов для Европы в целом.

Во время встречи Йеттен и Зеленский обсудили продолжение оборонной помощи, важность развития программы PURL и запрос от украинских воинов относительно радаров, которые производят именно Нидерланды.

Как отметил президент Владимир Зеленский, важно, что Украина вместе с Нидерландами уже производит оружие, однако стоит увеличивать объемы.

В частности, это предусмотрено совместным заявлением, которое сегодня приняли между Украиной и Нидерландами. Зеленский добавил, что во время встречи с Йеттеном обсудили инвестиции и возможные лицензии.

Источник : Офіс президента

