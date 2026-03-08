Україна та Нідерланди розширять потужності з виробництва дронів — Єттен
- Україна та Нідерланди планують значно розширити спільне виробництво безпілотників для забезпечення потреб фронту та європейської безпеки.
- Відповідні домовленості, що включають залучення приватних компаній та обмін технологіями, закріплені у спільній заяві лідерів обох країн.
Нідерланди мають наміри розширити спільні з Україною потужності для виробництва безпілотників.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Прем’єр Нідерландів про виробництво дронів з Україною
За словами прем’єра, Нідерланди хочуть розширити потужності з виробництва дронів.
– Ми хочемо зробити це разом, тобто як з компаніями в Нідерландах, так і з компаніями в Україні, – сказав Єттен.
Він розповів, що це потрібно для збільшення виробництва безпілотників в обох країн, забезпечення швидшого постачання для всіх військ на полі бою, а також нарощування дронів для Європи загалом.
Під час зустрічі Єттен і Зеленський обговорили продовження оборонної допомоги, важливість розвитку програми PURL та запит від українських воїнів щодо радарів, які виробляють саме Нідерланди.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, важливо, що Україна разом з Нідерландами вже виробляє зброю, проте варто збільшувати обсяги.
Зокрема, це передбачено спільною заявою, яку сьогодні ухвалили між Україною та Нідерландами. Зеленський додав, що під час зустрічі з Єттеном обговорили інвестиції та можливі ліцензії.