Нідерланди мають наміри розширити спільні з Україною потужності для виробництва безпілотників.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Прем’єр Нідерландів про виробництво дронів з Україною

За словами прем’єра, Нідерланди хочуть розширити потужності з виробництва дронів.

– Ми хочемо зробити це разом, тобто як з компаніями в Нідерландах, так і з компаніями в Україні, – сказав Єттен.

Він розповів, що це потрібно для збільшення виробництва безпілотників в обох країн, забезпечення швидшого постачання для всіх військ на полі бою, а також нарощування дронів для Європи загалом.

Під час зустрічі Єттен і Зеленський обговорили продовження оборонної допомоги, важливість розвитку програми PURL та запит від українських воїнів щодо радарів, які виробляють саме Нідерланди.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, важливо, що Україна разом з Нідерландами вже виробляє зброю, проте варто збільшувати обсяги.

Зокрема, це передбачено спільною заявою, яку сьогодні ухвалили між Україною та Нідерландами. Зеленський додав, що під час зустрічі з Єттеном обговорили інвестиції та можливі ліцензії.

Джерело : Офіс президента

