Нидерланды обсудят с Европой реалистичные условия для вступления Украины в ЕС — премьер
- Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил в Киеве, что в ближайшее время с европейскими партнерами будут обсуждены реалистичные условия вступления Украины в ЕС.
- Он выразил восхищение проведенными реформами и подчеркнул, что членство Украины является неотъемлемой частью общего плана.
Нидерланды планируют в ближайшее время обсудить реалистичные условия вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Премьер Нидерландов о вступлении Украины в ЕС
По словам премьера Нидерландов, он абсолютно убежден, что будущее Украины будет в Европейском Союзе.
– Это часть нашего плана. Украина должна стать членом ЕС. В ближайшее время мы обсудим реалистичные условия с европейскими партнерами, – утверждает Йеттен.
В то же время премьер Нидерландов отметил, что впечатлен работой, которую Украина провела за последние несколько лет.
По мнению Йеттена, важно, чтобы Украина продолжала проводить реформы.
2 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова технически к вступлению в Европейский Союз к 2027 году, но ряд стран-членов ЕС блокируют открытие переговорных кластеров.