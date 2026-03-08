Нидерланды планируют в ближайшее время обсудить реалистичные условия вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер Нидерландов о вступлении Украины в ЕС

По словам премьера Нидерландов, он абсолютно убежден, что будущее Украины будет в Европейском Союзе.

– Это часть нашего плана. Украина должна стать членом ЕС. В ближайшее время мы обсудим реалистичные условия с европейскими партнерами, – утверждает Йеттен.

В то же время премьер Нидерландов отметил, что впечатлен работой, которую Украина провела за последние несколько лет.

По мнению Йеттена, важно, чтобы Украина продолжала проводить реформы.

2 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова технически к вступлению в Европейский Союз к 2027 году, но ряд стран-членов ЕС блокируют открытие переговорных кластеров.

