Во время мобилизации в Украине ряд лиц имеет отсрочку от мобилизации. Например, женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и другие. Однако подлежит ли мобилизации мужчина в отпуске по уходу за ребенком – читайте в материале.

Мужчина в отпуске по уходу за ребенком: будет ли отсрочка в 2026 году

Декретный отпуск по уходу за ребенком по достижению им трех лет не дает право на отсрочку от мобилизации. Это касается мужчин. Поэтому в условиях военного положения выбирать между тем, уйти на фронт или в декретный отпуск, могут только мужчины-военнослужащие, жены которых также являются военными.

Подлежит ли мобилизации мужчина в отпуске по уходу за ребенком: объяснение

Как пояснила юрист и управляющий партнер компании ZP Law office of Zoriana Pelekh Мария Потапова, в 2024 году в этом вопросе произошли некоторые изменения, связанные с Законом о воинской обязанности и военной службе.

Сейчас смотрят

В нем прописано, что право на отсрочку предоставлено женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью не более определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

То есть в законе четко отмечается, что право на отсрочку имеют именно женщины. А вот мужчина, который уходит в отпуск по уходу за ребенком, не может иметь права на отсрочку от призыва на этом основании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.