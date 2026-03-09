Сокращения декретного отпуска не будет: опровержение Минэкономики
- В Минэкономики заявили, что информация о сокращении декретного отпуска в новом Трудовом кодексе неправдива.
- Действующие отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком до 3 лет остаются без изменений.
- Проект кодекса предусматривает новый дополнительный оплачиваемый родительский отпуск продолжительностью 4 месяца.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства заявило, что распространенная в медиа информация о якобы сокращении декретного отпуска до четырех месяцев в проекте нового Трудового кодекса не соответствует действительности.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
– В медиа распространяется информация, что новый Трудовой кодекс якобы сокращает декрет до 4 месяцев. Это не соответствует действительности. Авторы таких информационных сообщений смешивают разные виды отпусков, имеющих разное назначение, – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что действующий отпуск по беременности и родам остается без изменений.
В настоящее время она составляет 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 после.
В случае принятия нового Трудового кодекса, эта норма сохранится.
Отдельно существует отпуск по уходу за ребенком. В настоящее время она предоставляется для достижения ребенком трехлетнего возраста с сохранением рабочего места.
Во время такого отпуска за женщину выплачивается единый социальный взнос. В 2026 году он составляет 1902 гривны в месяц. После принятия Трудового кодекса, эта норма также останется без изменений.
Третий вид – новый дополнительный оплачиваемый родительский отпуск, предлагаемый проектом Трудового кодекса. Ее продолжительность составит четыре месяца.
– Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца – для отца. Передать свою часть другому родителю нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий родитель, он или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что согласно директиве ЕС воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста, – отмечается в сообщении.
В Минэкономики подчеркнули, что новый отпуск является дополнительной гарантией и не заменяет действующий отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
Также проект Трудового кодекса предусматривает сохранность других социальных гарантий для семей.
В частности, речь идет о запрете увольнения работников, имеющих детей до полутора лет или воспитывающих ребенка с инвалидностью, а также о защите одиноких матерей и родителей с ребенком до 14 лет.
Кроме того, сохраняются гарантии для беременных по прохождению медицинских осмотров с оплатой.