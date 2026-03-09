Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства заявило, что распространенная в медиа информация о якобы сокращении декретного отпуска до четырех месяцев в проекте нового Трудового кодекса не соответствует действительности.

Сокращение декретного отпуска: опровержение Минэкономики

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

– В медиа распространяется информация, что новый Трудовой кодекс якобы сокращает декрет до 4 месяцев. Это не соответствует действительности. Авторы таких информационных сообщений смешивают разные виды отпусков, имеющих разное назначение, – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что действующий отпуск по беременности и родам остается без изменений.

Сейчас смотрят

В настоящее время она составляет 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 после.

В случае принятия нового Трудового кодекса, эта норма сохранится.

Отдельно существует отпуск по уходу за ребенком. В настоящее время она предоставляется для достижения ребенком трехлетнего возраста с сохранением рабочего места.

Во время такого отпуска за женщину выплачивается единый социальный взнос. В 2026 году он составляет 1902 гривны в месяц. После принятия Трудового кодекса, эта норма также останется без изменений.

Третий вид – новый дополнительный оплачиваемый родительский отпуск, предлагаемый проектом Трудового кодекса. Ее продолжительность составит четыре месяца.

– Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца – для отца. Передать свою часть другому родителю нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий родитель, он или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что согласно директиве ЕС воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста, – отмечается в сообщении.

В Минэкономики подчеркнули, что новый отпуск является дополнительной гарантией и не заменяет действующий отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Также проект Трудового кодекса предусматривает сохранность других социальных гарантий для семей.

В частности, речь идет о запрете увольнения работников, имеющих детей до полутора лет или воспитывающих ребенка с инвалидностью, а также о защите одиноких матерей и родителей с ребенком до 14 лет.

Кроме того, сохраняются гарантии для беременных по прохождению медицинских осмотров с оплатой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.