Під час мобілізації в Україні низка осіб має відстрочку від мобілізації. Наприклад, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років та інші. Однак чи підлягає мобілізації чоловік у відпустці з догляду за дитиною – читайте в матеріалі.

Чоловік у відпустці з догляду за дитиною: чи матиме відстрочку у 2026 році

Декретна відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трьох років не дає права на відстрочку від мобілізації. Це стосується чоловіків. Тому в умовах воєнного стану обирати між тим, піти на фронт чи в декретну відпустку, можуть тільки чоловіки-військовослужбовці, дружини яких також є військовими.

Чи підлягає мобілізації чоловік у відпустці з догляду за дитиною: пояснення

Як пояснила юрист та керівна партнерка компанії ZP Law office of Zoriana Pelekh Марія Потапова, у 2024 році у цьому питанні відбулися деякі зміни, які пов’язані з Законом Про військовий обов’язок і військову службу.

У ньому прописано, що право на відстрочку надано жінкам, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю не більшою за визначену в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Тобто у законі чітко зазначається, що право на відстрочку мають саме жінки. А от чоловік, який іде у відпустку з догляду за дитиною, не може мати права на відстрочку від призову на цій підставі.

