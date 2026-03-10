Мы можем быстро наладить производство ракет ПВО, нужны лицензии США — Зеленский
- Владимир Зеленский подчеркнул, что развитая инженерная база и оборонные технологии, приобретенные во время войны, позволяют Украине наладить быстрый выпуск ракет для ПВО.
- Для реализации этого потенциала и обеспечения безопасности континента необходимо лишь предоставление соответствующих лицензий со стороны США.
Украина имеет возможность быстро развернуть производство ракет для систем противовоздушной обороны, которые будут сбивать российские баллистические ракеты, а также обеспечить потребности Европы. Но нужны лицензии от США на производство.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам 10 марта.
Зеленский о производстве ракет для ПВО
По словам президента, Украина может в короткие сроки развернуть производство ракет для систем ПВО против российской баллистики в объемах, которые нужны не только для ВСУ, но и для стран Европы.
– Для этого нужно только одно – лицензии от США. Я обсуждал этот вопрос с бывшей администрацией, производителями этих ракет и партнерами, чтобы мне помогли с руководством НАТО. Говорил также с сегодняшней администрацией США. Пока лицензии мы не получили, – ответил Зеленский.
Президент подчеркнул, что благодаря технологическим достижениям, развитой инженерной базе и мощностям, созданным во время полномасштабной войны, Украина способна в сжатые сроки наладить массовое производство ракет, чтобы обеспечить оружием не только себя, но и всю Европу.