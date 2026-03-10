Украина имеет возможность быстро развернуть производство ракет для систем противовоздушной обороны, которые будут сбивать российские баллистические ракеты, а также обеспечить потребности Европы. Но нужны лицензии от США на производство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам 10 марта.

Зеленский о производстве ракет для ПВО

По словам президента, Украина может в короткие сроки развернуть производство ракет для систем ПВО против российской баллистики в объемах, которые нужны не только для ВСУ, но и для стран Европы.

– Для этого нужно только одно – лицензии от США. Я обсуждал этот вопрос с бывшей администрацией, производителями этих ракет и партнерами, чтобы мне помогли с руководством НАТО. Говорил также с сегодняшней администрацией США. Пока лицензии мы не получили, – ответил Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря технологическим достижениям, развитой инженерной базе и мощностям, созданным во время полномасштабной войны, Украина способна в сжатые сроки наладить массовое производство ракет, чтобы обеспечить оружием не только себя, но и всю Европу.

