Задержание семи сотрудников Ощадбанка вместе с двумя инкассаторскими автомобилями, ценностями и золотом на территории Венгрии можно назвать актом бандитизма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 10 марта.

Зеленский о задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

По мнению Зеленского, задержание инкассаторского конвоя Ощадбанка в Венгрии является актом бандитизма.

Президент Украины считает, что страны Европы не должны молчать после этого события.

– Пример с бандитизмом очень подходит. Это касается того, что уже произошло, – сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что проводил разговоры с партнерами Украины после инцидента в Венгрии.

По словам Зеленского, от стран Европы сегодня нужно одно – не молчать.

5 марта в Ощадбанке сообщили о похищении семи своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей на территории Венгрии. Вскоре Будапешт вернул граждан Украины домой, но без денег и золота, которые они перевозили.

8 марта в Ощадбанке заявили, что требуют возвращения двух инкассаторских автомобилей и ценностей. Речь идет о $40 млн, €35 млн евро и девяти кг золота.

9 марта в партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложили арестовать изъятые активы Ощадбанка до завершения расследования.

На следующий день, 10 марта, правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и золота Ощадбанка, которые перевозились в инкассаторских автомобилях.

