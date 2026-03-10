Акт бандитизма: Зеленский отреагировал на инцидент с Ощадбанком в Венгрии
- Владимир Зеленский назвал задержание сотрудников Ощадбанка вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями на территории Венгрии актом бандитизма.
- Президент Украины подчеркнул, что Европа не должна молчать по поводу этого инцидента, а также сообщил о проведении переговоров с международными партнерами.
Задержание семи сотрудников Ощадбанка вместе с двумя инкассаторскими автомобилями, ценностями и золотом на территории Венгрии можно назвать актом бандитизма.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 10 марта.
Зеленский о задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии
По мнению Зеленского, задержание инкассаторского конвоя Ощадбанка в Венгрии является актом бандитизма.
Президент Украины считает, что страны Европы не должны молчать после этого события.
– Пример с бандитизмом очень подходит. Это касается того, что уже произошло, – сказал Зеленский.
В то же время президент отметил, что проводил разговоры с партнерами Украины после инцидента в Венгрии.
По словам Зеленского, от стран Европы сегодня нужно одно – не молчать.
5 марта в Ощадбанке сообщили о похищении семи своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей на территории Венгрии. Вскоре Будапешт вернул граждан Украины домой, но без денег и золота, которые они перевозили.
8 марта в Ощадбанке заявили, что требуют возвращения двух инкассаторских автомобилей и ценностей. Речь идет о $40 млн, €35 млн евро и девяти кг золота.
9 марта в партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложили арестовать изъятые активы Ощадбанка до завершения расследования.
На следующий день, 10 марта, правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и золота Ощадбанка, которые перевозились в инкассаторских автомобилях.