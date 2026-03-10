Компания Евро-Инвест-Холдинг инвестировала $12 млн в строительство производственно-складского комплекса площадью 20 тыс. кв. м. и инженерную инфраструктуру на территории индустриального парка Запад Ресурс в городе Городок Львовской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Что известно о новом индустриальном парке на Львовщине

Дмитрий Кисилевский отметил, что на данный момент возведен фундамент и металлоконструкции производственного помещения, разведены коммуникации, построена подъездная дорога, завершается прокладка системы водоотведения.

Ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса планируется на июнь 2026 года.

Евро-Инвест-Холдинг является инициатором создания индустриального парка Запад Ресурс и строит производственное помещение для дальнейшей сдачи в аренду под промышленное производство.

Компания в настоящее время ведет переговоры с несколькими потенциальными резидентами парка.

В частности, предварительная договоренность о размещении промышленных мощностей в ИП достигнута с польским производителем геотекстиля и материалов для утепления домов, львовским производителем промышленных напольных систем, переработчиком рыбы, а также производителем кормов для животных.

Кроме того, подписан договор о сотрудничестве с корейской технологической компанией K-water.

В рамках государственной программы развития инфраструктуры индустриальных парков Запад Ресурс получил финансирование на 15,09 млн грн. Эти средства направлены на строительство сетей водоотведения и очистных сооружений.

Государство профинансировало 50% проекта, остальное – управляющая компания парка. Кроме этого, получатель средств взял на себя обязательство построить не менее 5 тыс. кв.м. промышленной недвижимости и привлечь не менее 2-х участников в течение 3-х лет.

На стадии проектирования находится реконструкция подстанции, которая обеспечивает потребности индустриального парка и расположенного рядом логистического центра Запад Ресурс.

ИП Запад Ресурс находится недалеко от железнодорожной станции, к парку подведены газовые сети среднего давления, а также собственная система водоснабжения из артезианских скважин. Общая площадь индустриального парка – 20,7 га с возможностью расширения до более 1000 га.

Индустриальные парки являются составной частью политики развития украинских производителей Сделано в Украине.

Фото: Дмитрий Кисилевский

