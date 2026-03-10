Компанія Євро-Інвест-Холдінг інвестувала $12 млн у будівництво виробничо-складського комплексу площею 20 тис. кв. м. та інженерну інфраструктуру на території індустріального парку Захід Ресурс у місті Городок Львівської області.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про новий індустріальний парк на Львівщині

Дмитро Кисилевський зауважив, що наразі зведено фундамент та металоконструкції виробничого приміщення, розведено комунікації, побудовано підʼїзну дорогу, завершується прокладання системи водовідведення.

Введення в експлуатацію виробничо-складського комплексу планується на червень 2026 року.

Євро-Інвест- Холдінг є ініціатором створення індустріального парку Захід Ресурс і будує виробниче приміщення для подальшого здавання в оренду під промислове виробництво.

Компанія наразі веде переговори з кількома потенційними резидентами парку.

Зокрема, попередня домовленість щодо розміщення промислових потужностей в ІП досягнута з польським виробником геотекстилю та матеріалів для утеплення будинків, львівським виробником промислових підлогових систем, переробником риби, а також виробником кормів для тварин.

Крім того, підписано договір про співпрацю з корейською технологічною компанією K-water.

В рамках державної програми розвитку інфраструктури індустріальних парків Захід Ресурс отримав фінансування на 15,09 млн грн. Ці кошти спрямовані на будівництво мереж водовідведення та очисних споруд.

Держава профінансувала 50% проекту, решту – керуюча компанія парку. Окрім цього отримувач коштів взяв зобов’язання збудувати не менше 5 тис кв.м. промислової нерухомості та залучити не менше 2-х учасників впродовж 3-х років.

На стадії проектування перебуває реконструкція підстанції, яка забезпечує потреби індустріального парку та розташованого поруч логістичного центру Захід Ресурс.

ІП Захід Ресурс знаходиться неподалік залізничної станції, до парку підведено газові мережі середнього тиску, а також власну систему водозабезпечення з артезіанських свердловин. Загальна площа індустріального парку – 20,7 Га з можливістю розширення до понад 1000 Га.

Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Фото: Дмитро Кисилевський

