Украинские производители лифтов в 2025 году увеличили объемы производства на 25%. Главным фактором влияния на темпы восстановления отрасли стала политика Сделано в Украине.

В частности, присоединение отрасли к локализации в публичных закупках с августа 2025 года, а также участие в течение года в программе компенсации 15% стоимости украинской техники.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Производство лифтов в Украине

Доля украинских производителей на внутреннем рынке в 2025 году выросла с 30% до 40%. Объем украинского производства в 2025 году — 990 лифтов. Эти данные Дмитрий Кисилевский приводит, ссылаясь на данные Ассоциации лифтовиков Украины и отдельных производителей.

Уровень локализации, который в 2025 году требовался при публичных закупках украинской техники, составлял 25%. С 2026 года этот показатель вырос до 30%.

Участие в программе компенсации 15% стоимости украинской техники требует уровня локализации не менее 40%. Все ведущие украинские производители лифтов соответствуют этим требованиям. В частности, лифты завода Карат Лифткомплект имеют локализацию 70%, завода Евроформат — 60%, Укрлифтсервис — 55%.

— Положительная динамика объемов производства лифтов — еще один аргумент в пользу эффективности политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Импортеры все еще занимают более половины украинского рынка лифтов, поэтому потенциал для роста в 2026 году значительный. Для заказчиков покупка украинского лифта означает качество, наличие сервиса и запчастей — в отличие от импортной аналогичной техники, — отметил Дмитрий Кисилевский.

По данным Ассоциации лифтовиков Украины, суммарная мощность украинских предприятий позволяет производить около 5 000 лифтов в год.

