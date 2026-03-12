″Переобувание″ автомобиля со сменой сезона — необходимая процедура для каждого водителя, ведь речь идет о безопасности на дороге. Дело в том, что летняя и зимняя резина предназначены для разных условий эксплуатации и имеют определенные особенности, которые влияют на безопасность и комфорт во время вождения.

Зимние шины — предназначены для безопасной езды в условиях холодного сезона, когда дороги покрыты снегом и льдом, а температура воздуха опускается ниже нуля. Такая резина при холодной погоде более эластичная и мягкая.

Летние шины — предназначены для использования в теплое время года, когда температура воздуха выше нуля и дороги сухие или влажные. Они имеют более твердую резину, по сравнению с зимней, которая остается стабильной при высоких температурах. Также на летней резине нанесено меньше желобков и боковых канавок, что обеспечивает лучшее сцепление с сухой дорогой и улучшает управляемость и устойчивость автомобиля во время движения.

Следовательно, с наступлением теплого времени года зимнюю резину необходимо заменить на летнюю для собственной безопасности и безопасности других участников движения. Однако не все водители придерживаются установленного правила.

Будет ли наказание и какой штраф предусмотрен за зимнюю резину в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Будет ли штраф за езду на зимней резине летом

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что в Украине на данный момент законодательство не предусматривает штрафов за использование зимних шин в летний период. Закона, который бы запрещал ездить на летней резине зимой, нет.

Сейчас в актуальных правилах дорожного движения (ПДД) не прописаны сроки, определенное время или условия, когда именно нужно переходить с зимних шин на летние. Это означает, что водители не будут оштрафованы только за то, что продолжают ездить на зимней резине в теплое время года.

Однако существуют требования относительно технического состояния шин, которые регулируются пунктом 31.4.5 Правил дорожного движения (ПДД) и статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно этим нормам, шины должны соответствовать определенным стандартам, включая минимальную глубину протектора и отсутствие видимых повреждений. Несоблюдение установленных требований может привести к штрафу.

Юристы БПП отметили, если протектор на шинах изношен, тогда штраф составит 20-40 необлагаемых минимумов, то есть — 340-680 грн.

Какой штраф за зимнюю резину: что говорит закон

Юристы БПП отметили, что был зарегистрирован законопроект №11029, который предусматривает усиление ответственности в случае нарушения правил безопасности дорожного движения. По этому нормативному документу за использование шин, не соответствующих сезону, должен налагаться штраф в размере 1700 грн.

За повторное нарушение штраф составит от 3400 грн до 8500 грн, также водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Скорее всего, скоро законодательно определят, когда ставить зимнюю резину и усилят ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, но пока законопроект не принят.

Стоит отметить, что в некоторых странах Европы действуют штрафы за использование зимних шин в летний период, особенно если они оснащены шипами. В Украине пока такие штрафы не введены, но водителям рекомендуется учитывать сезонность шин для обеспечения безопасности на дороге.

Итак, хотя штраф за использование зимней резины летом в Украине отсутствует, водителям следует следить за техническим состоянием шин и придерживаться рекомендаций по их сезонности для обеспечения безопасности дорожного движения.

