″Перевзування″ автомобіля зі зміною сезону — необхідна процедура для кожного водія, адже мова іде про безпеку на дорозі. Річ у тім, що літня та зимова гума мають різні умови експлуатації та певні особливості, які впливають на безпеку й комфорт під час водіння.

Зимові шини — призначені для безпечної їзди в умовах холодного сезону, коли дороги вкриті снігом та льодом, а температура повітря опускається нижче нуля. Така гума за холодної погоди більш еластична та м’яка.

Літні шини — використовуються в теплу пору року, коли температура повітря вище нуля, дороги сухі або вологі. Вони мають твердішу гуму, у порівнянні з зимовою, яка залишається стабільною при високих температурах. Також на літній гумі нанесено менше жолобків й бічних канавок, що забезпечує краще зчеплення з сухою дорогою та покращує керованість та стійкість автомобіля під час руху.

Отже, з настанням теплої пори року зимову гуму необхідно замінити на літну задля власної безпеки та безпеки інших учасників руху. Проте не всі водії дотримуються встановленого правила.

Чи буде покарання та який штраф передбачений за зимову гуму в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи буде штраф за їзду на зимовій гумі влітку

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що наразі в Україні законодавство не передбачає штрафів за використання зимових шин у літній період. Закону, який би забороняв їздити на літній гумі взимку, немає.

Наразі в актуальних правилах дорожнього руху (ПДР) не прописано терміни, певний час або умови, коли саме потрібно переходити із зимових шин на літні. Це означає, що водії не будуть оштрафовані лише за те, що продовжують їздити на зимовій гумі в теплу пору року.

Проте існують вимоги щодо технічного стану шин, які регулюються пунктом 31.4.5 Правил дорожнього руху (ПДР) та статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Згідно з цими нормами, шини повинні відповідати певним стандартам, включаючи мінімальну глибину протектора та відсутність видимих пошкоджень. Недотримання встановлених вимог може призвести до штрафу.

Юристи БПД зазначили, якщо протектор на шинах зношений, тоді штраф становитиме 20-40 неоподатковуваних мінімумів, тобто — 340-680 грн.

Який штраф за зимову гуму: що каже закон

Юристи БПД зазначили, що було зареєстровано законопроєкт №11029, який передбачає посилення відповідальності в разі порушення правил безпеки дорожнього руху. За цим нормативним документом за використання шин, що не відповідають сезону, має накладатися штраф у розмірі 1700 грн.

За повторне порушення штраф становитиме від 3400 грн до 8500 грн, також водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін від 3-х до 6-ти місяців.

Швидше за все, скоро законодавчо визначать, коли ставити зимову гуму та посилять відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, але наразі законопроєкт не ухвалений.

Варто зазначити, що в деяких країнах Європи діють штрафи за використання зимових шин у літній період, особливо якщо вони оснащені шипами. В Україні поки що такі штрафи не впроваджені, але водіям рекомендується враховувати сезонність шин для забезпечення безпеки на дорозі.

Отже, хоча штраф за використання зимової гуми влітку в Україні відсутній, водіям слід стежити за технічним станом шин та дотримуватися рекомендацій щодо їх сезонності для забезпечення безпеки дорожнього руху.

