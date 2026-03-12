В крупных городах Украины все чаще можно увидеть специальные полосы, предназначенные только для общественного транспорта. Благодаря таким полосам общественный транспорт соблюдает графики, а пассажиры могут быстрее добраться до места назначения.

Есть ли штраф за автобусную полосу и сколько придется заплатить водителю, читайте в нашем материале.

Есть ли штраф за движение по полосе общественного транспорта

Иногда водители легковых автомобилей пытаются воспользоваться этой полосой, чтобы объехать пробки. Такие действия считаются нарушением правил дорожного движения и могут обернуться штрафом.

В соответствии с пунктом 17.1 Правил дорожного движения Украины, если на дороге есть специально выделенная полоса для маршрутных транспортных средств, другим транспортным средствам запрещено двигаться по ней или останавливаться на ней.

Такие полосы обозначаются соответствующими дорожными знаками и разметкой. Чаще всего водители могут увидеть знак 5.11 и 5.8 “Полоса для движения маршрутных транспортных средств”. Он означает, что эта часть дороги предназначена только для транспорта, который работает по определенному маршруту, в частности автобусов, троллейбусов или маршрутных такси.

В полиции отмечают, что запрет касается не только движения по такой полосе. Парковка или даже короткая остановка автомобиля на ней также считается нарушением. Поэтому можно получить штраф за автобусную линию, если парковаться на ней.

Штраф за движение по полосе общественного транспорта: размер

За движение по полосе общественного транспорта предусмотрена административная ответственность по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно законодательству, за такое нарушение водителю грозит штраф за езду по автобусной полосе в размере 680 грн.

Могут ли забрать автомобиль

Если водитель просто двигался по полосе общественного транспорта, автомобиль не изымают — в этом случае предусмотрен только штраф.

Однако другая ситуация возникает, если машина стоит на такой полосе или препятствует движению автобусов и троллейбусов. Тогда транспортное средство могут временно эвакуировать. В таком случае водителю придется заплатить не только штраф, но и оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля на штрафплощадке.

Кто может не платить штраф за движение по полосе общественного транспорта в 2026 году: исключения

Правила дорожного движения предусматривают несколько исключений. Этой полосой могут пользоваться такси и велосипедисты, а с апреля 2025 года право двигаться по ней получили также мопеды и мотоциклы без прицепа или бокового прицепа (коляски).

В Управлении безопасности и уличной инфраструктуры напомнили водителям, что парковка на полосах для общественного транспорта создает серьезные проблемы для движения города и может быть опасной для пассажиров.

Если автомобиль оставляют на такой полосе, она фактически перестает работать по назначению. В результате автобусы вынуждены объезжать препятствие, выезжая на другие полосы. Это замедляет движение транспорта на дороге и может приводить к опасным маневрам.

Когда полоса занята припаркованными автомобилями, общественный транспорт не может нормально подъехать к остановке. Из-за этого пассажирам иногда приходится выходить или заходить в автобус прямо на проезжей части, что повышает риск травмирования.

Специальные полосы создаются для того, чтобы автобусы и троллейбусы могли двигаться быстрее и без пробок. Когда на них стоят автомобили, транспорт вынужден задерживаться, а график движения нарушается. В итоге это создает неудобства для тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

