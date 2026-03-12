В августе 2025 года программа Власна справа впервые стала доступной для представителей креативных индустрий. За полгода работы около 200 креативных предпринимателей воспользовались помощью государства. Они получили грантовую поддержку на старт или развитие собственного дела и инвестировали средства в развитие бизнеса, создание рабочих мест и новые продукты.

Программа Власна справа: сколько средств уже выделено и как работает

Общий объем поддержки предпринимателей уже превышает 67 млн ​​грн. Среди грантеров – художники, издатели, педагоги, дизайнеры, фотографы, которые работают с добавленной стоимостью и формируют современную культурную экономику страны.

Программа открыла новые возможности для сектора, который ранее не имел отдельного фокуса в рамках государственной грантовой поддержки. Теперь креативные предприниматели могут привлечь от 100 тыс. до 1 млн грн на начало или масштабирование собственного дела – от создания контента и дизайна до разработки программного обеспечения и книгоиздания.

Наиболее активными оказались представители индивидуальной деятельности в сфере искусства, дизайнеры, рекламные агентства и фотографы, а также культурные педагоги и издатели книг. Другие сферы тоже активно подают заявки, что свидетельствует о широком интересе к программе по разным направлениям креативного сектора.

Наибольшая активность в регионах наблюдается в Киеве, Львовской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях. Значительную часть заявок подали предприниматели из прифронтовых и приграничных регионов, в частности, Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

– Продолжаем поддерживать креативный сектор. Около 200 предпринимателей уже получили гранты по программе Власна справа на развитие бизнеса. Каждый художник, издатель, преподаватель, дизайнер, который получил грант имеет возможность развивать свое дело, создавать рабочие места и усиливать украинскую культуру.

Программа помогает превращать идеи в стабильный бизнес, поддерживающий и экономику. Прием заявок продолжается, приглашаю присоединяться каждого, кто хочет реализовать креативные проекты, – комментирует программу вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Кому доступна программа

Грант рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, художников и творческих коллективов, как с опытом, так и тех, кто только начинает собственное дело. Приоритет отдается проектам, которые создают рабочие места и демонстрируют потенциал устойчивого развития, а также индивидуальным мастерам уникальных изделий народного искусства.

Полный список видов деятельности можно просмотреть по ссылке.

Гранты свыше 500 тыс. грн предусматривают софинансирование 70/30: 30% инвестирует предприниматель, 70% – государство.

Средства могут быть использованы на операционные расходы: приобретение и аренду оборудования, транспорта, лицензионного программного обеспечения, частичную оплату аренды помещения, маркетинг, рекламу, создание объектов авторского права и другие расходы, необходимые для системного развития бизнеса.

Какие гранты доступны

Креативные предприниматели могут получить:

100 тыс. грн включительно – в случае обязательства получателя зарегистрироваться ФЛП;

200 тыс. грн. включительно – в случае обязательства создать одно рабочее место;

500 тыс. грн включительно – в случае обязательства создать не менее двух рабочих мест;

1 млн грн включительно – в случае обязательства создать не менее четырех рабочих мест.

Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на портале Дія.

Программа Власна справа реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Государственной службой занятости. Получить консультации по участию в грантовой программе, помощь в подготовке бизнес-плана можно в любом центре занятости, офисах “Сделано в Украине” или по номеру контакт центра 1518.

