У серпні 2025 року програма Власна справа вперше стала доступною для представників креативних індустрій. За півроку роботи майже 200 креативних підприємців скористалися допомогою держави. Вони отримали грантову підтримку на старт або розвиток власної справи та інвестували кошти у зростання бізнесу, створення робочих місць і нові продукти.

Програма Власна справа: скільки коштів вже виділено та як працює

Загальний обсяг підтримки підприємців перевищує вже 67 млн грн. Серед грантерів – митці, видавці, освітяни, дизайнери, фотографи, які працюють із доданою вартістю та формують сучасну культурну економіку країни.

Програма відкрила нові можливості для сектору, який раніше не мав окремого фокусу в межах державної грантової підтримки. Тепер креативні підприємці можуть залучити від 100 тис. до 1 млн грн на започаткування або масштабування власної справи – від створення контенту й дизайну до розробки програмного забезпечення та книговидання.

Найактивнішими виявилися представники індивідуальної мистецької діяльності, дизайнери, рекламні агентства та фотографи, а також культурні освітяни та видавці книг. Інші сфери теж активно подають заявки, що свідчить про широкий інтерес до програми у різних напрямках креативного сектору.

Найбільша активність за регіонами спостерігається у Києві, Львівській, Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Значну частину заявок подали підприємці з прифронтових та прикордонних регіонів, зокрема Сумської, Харківської та Запорізької областей.

– Продовжуємо підтримувати креативний сектор. Майже 200 підприємців уже отримали гранти за програмою “Власна справа” на розвиток бізнесу. Кожен митець, видавець, викладач, дизайнер, який отримує грант, отримує можливість розвивати свою справу, створювати робочі місця і посилювати українську культуру. Програма допомагає перетворювати ідеї на стабільний бізнес, який підтримує і економіку. Набір заявок триває, запрошую долучатись кожного, хто хоче реалізувати креативні проєкти, – коментує програму віцепремʼєр‑міністерка з питань гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна.

Кому доступна програма

Грант розрахований на представників малого та середнього бізнесу, митців і творчі колективи, як із досвідом, так і тих, хто тільки починає власну справу. Пріоритет надається проєктам, які створюють робочі місця та демонструють потенціал стійкого розвитку, а також індивідуальним майстрам унікальних виробів народного мистецтва.

Повний перелік видів діяльності можна переглянути за посиланням.

Гранти понад 500 тис. грн передбачають співфінансування 70/30: 30% інвестує підприємець, 70% – держава.

Кошти можна використовувати на операційні витрати: придбання та оренду обладнання, транспорту, ліцензійного програмного забезпечення, часткову оплату оренди приміщення, маркетинг, рекламу, створення об’єктів авторського права та інші витрати, необхідні для системного розвитку бізнесу.

Які гранти доступні

Креативні підприємці можуть отримати:

100 тис. грн включно – у разі зобов’язання отримувача зареєструватися ФОП;

200 тис. грн включно – у разі зобов’язання створити одне робоче місце;

500 тис. грн включно – у разі зобов’язання створити не менше двох робочих місць;

1 млн грн включно – у разі зобов’язання створити не менше чотирьох робочих місць.

Подати заявку та ознайомитись з умовами можна на порталі Дія.

Програма Власна справа реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Отримати консультації щодо участі у грантовій програмі, допомогу із підготовкою бізнес-плану можна у будь-якому центрі зайнятості, офісах “Зроблено в Україні” або за номером контакт центру 1518.

